ओलंपिक से पहले पेरिस में दरिंदगी, महिला से 5 लोगों ने किया गैंगरेप.. वीडियो आया तो मचा बवाल

Gangrape Of Australian Woman: फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक की धूम मचने वाली है. लेकिन इससे पहले ही वहां दरिंदगी सामने आई है. एक 25 साल की ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ कथित तौर पर 5 लोगों ने वहां गैंगरेप किया. ये घटना ओलंपिक से कुछ ही दिन पहले हुई, पुलिस ने कहा कि अभियोजक इस जघन्य अपराध की जांच कर रहे हैं, जो रिपोर्ट के अनुसार 19 जुलाई की आधी रात को हुआ था.

असल में इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि कैसे महिला इस भयानक घटना के बाद एक कबाब की दुकान में जाकर मदद मांग रही थी. उसकी ड्रेस फटी हुई थी और किसी तरह पहनी हुई दिख रही थी. सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा कि महिला दौड़ कर दुकान के अंदर आती दिखी और वहां के लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी. दुकान के कर्मचारी और ग्राहक उसे दिलासा देने के लिए उसके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गए.

चौंकाने वाली बात है कि उसी समय, एक आदमी दुकान में आया और महिला ने उसे अपने हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना. वो आदमी महिला को फिर अटैक करते दिखा. लेकिन एक अन्य ग्राहक द्वारा सामना करने के बाद वह भाग गया. बाद में कर्मचारियों ने महिला को तुरंत मदद पहुंचाई और उसे अस्पताल ले गए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये महिला वहां Moulin Rouge के पास घूम रही थी और ड्रिंक में भी थी. तभी उसे पांच लोगों ने घेर लिया, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अफ्रीकी मूल के थे. ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पेरिस में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने फ्रांस की राजधानी में हमले का शिकार हुई अपनी एक नागरिक को सहायता देने की कोशिश की है.

NEW: Australian woman was followed into a Paris kebab shop by one of the five ‘African’ men who brutally gang-rped her, just days before the Olympics

The woman had been out drinking near the Moulin Rouge when she was approached by a pack of five men ‘of African appearance’

She… pic.twitter.com/RMxNBN93JO

— Unlim (@unlimited_ls) July 23, 2024