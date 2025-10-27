खुद को आजाद कराने के लिए पश्तून, बलूच-सिंधी और कश्मीरियों ने बांध लिया सिर पर कफन? पाकिस्तान से 'जंग' की तैयारी तेज!

Afghan United Front meet against Pakistani control: पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने अब एकजुट होकर आजादी की जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है. अफगान यूनाइटेड फ्रंट की ऑनलाइन बैठक में उन्होंने साफ कहा कि सब मिलकर लडेंगे. लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत से अपनी जमीनें आजाद कराएंगे. PoJK कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा के एक्स पोस्ट के मुताबिक, "ये दबे-कुचले समुदाय अब एकजुट होकर पाकिस्तानी कब्जे से मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे." यह बैठक दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला सकती है, जहां ये समुदाय सालों से शोषण और दमन का शिकार हैं.

Press Release Pashtun, Baloch, Sindhi, and Kashmiri Activists Unite to Continue Struggle for Freedom from Pakistani Occupation
October 25, 2025] — [london: Online]

अफगान संयुक्त मोर्चा की एक ही पुकार

अफगान संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित एक प्रभावशाली ऑनलाइन बैठक में, प्रमुख पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी कब्जे से अपने क्षेत्रों की आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. वक्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार पर शिक्षा, मीडिया और धार्मिक मदरसों को वैचारिक हेरफेर के औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि जनरल ज़िया-उल-हक के शासनकाल (1977-1988) के दौरान, ख़ैबर पख़्तूनख्वा में मदरसों की संख्या केवल 89 से बढ़कर लगभग 10,000 पंजीकृत संस्थान हो गई. प्रतिभागियों के अनुसार, ज़िया-उल-हक ने दावा किया कि ये मदरसे इस्लाम के किले बन जाएंगे न केवल अफगान में एक कठोर इस्लामी व्यवस्था फैलाने के लिए, बल्कि पाकिस्तान के भीतर पश्तून राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए भी. पश्तून प्रतिनिधियों का मानना है कि पश्तूनिस्तान' की आईडिया और खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलना उनकी पहचान को तोड़ने की चाल थी. उनकी जड़ें तो अफगानिस्तान से जुड़ी हैं.

पंजाब को क्यों निशाना?

चर्चा के दौरान, प्रतिभागियों ने पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में गंभीर सवाल उठाए और पूछा कि ऐसे हमले पंजाब को निशाना क्यों नहीं बनाते, जहां चरमपंथी समूहों के नेतृत्व और सैन्य अड्डे स्थित हैं.

पाकिस्तानी सेना में कोई सिंधी क्यों नहीं?

सिंधी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि उनके प्रांत को पाकिस्तानी सेना के व्यवस्थित नियंत्रण में लाया गया है, और कहा कि किसी भी सिंधी को कभी भी सेना प्रमुख, कोर कमांडर या किसी भी शीर्ष सैन्य पद पर नियुक्त नहीं किया गया है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिंध पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70%, गैस में 72% और तेल में 52% का योगदान देता है, फिर भी इस प्रांत का आर्थिक शोषण होता रहता है. उन्होंने यह भी बताया कि सिंध में अरबों डॉलर मूल्य के लिग्नाइट कोयला भंडार हैं, फिर भी स्थानीय आबादी गरीबी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर है.

बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कब्जा

बलूच वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे अलगाववादी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं. उनका तर्क था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदगी एक कब्ज़ा है. उन्होंने प्रांत में चल रहे सैन्य अभियानों, जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की.

कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने दिया सभी का साथ

कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी शासन के अधीन सभी उत्पीड़ित राष्ट्रों, जिनमें पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी शामिल हैं, का एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन सभी राष्ट्रों के सामने जो संकट है वह दिशा का संकट है और स्वतंत्रता एवं न्याय प्राप्त करने के लिए उनके राजनीतिक और प्रतिरोध आंदोलनों के बीच एकता आवश्यक है. बैठक एक संयुक्त घोषणा के साथ समाप्त हुई जिसमें कहा गया कि आत्मनिर्णय, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सभी उत्पीड़ित राष्ट्र पाकिस्तानी प्रभुत्व से मुक्त होकर अपने संप्रभु अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते.