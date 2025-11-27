यात्रियों को लेकर उड़ने की तैयारी में था विमान, अचानक शख्स ने खोला एग्जिट गेट; बस फिर जो हुआ चौंका देगा

Passenger Opens Flight Emergency Door: अटलांटा की एक फ्लाइट में दिमागी रूप से कमजोर शख्स ने विमान का इमरजेंसी डोर खोलकर हंगामा मचाया.
World News In Hindi: अटलाइंटा की एक फ्लाइट में मंगलवार 26 नवंबर 2025 को अफरा-तफरी मच गई. यहां पर एक यात्री ने विमान का एग्जिट गेट खोल दिया. अस घटना के कारण एम्स्टर्डम जाने वाली KLM फ्लाइट को वापस गेट पर लौटना पड़ा, जिससे हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. खतरे की आशंका को देखते हुए फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया.
' फॉक्स 5 अटलांटा' की रिपोर्ट के मुताबिक KLM एयरलाइंस की ओर से संचालित फ्लाइट 622 को सुरक्षा से संबंधित खतरों के कारण कैंसिल कर दिया गया. अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान के रैंप पर वापस आने के बाद उसमें सवार हो गए. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जोहानिस वान हेर्टम नाम के एक 32 साल के यात्री ने विमान के अंदर से 911 पर फोन किया और दावा किया कि उसने एक अन्य यात्री को हथियार ले जाते हुए देखा था.
जांचकर्ताओं का कहना है कि वैन हेर्टम घबरा गया था और उसका बर्ताव भी बिल्कुल अलग था, जिसके चलते पायलटों को विमान को टैक्सीवे पर रोकना पड़ा और गेट पर वापस लौटना पड़ा. भले ही हेर्टम की ओरे से विमान में एक व्यक्ति के हथियार ले जाना का दावा किया गया था, लेकिन सुरक्षा जांच से पुष्टि हुई कि विमान में कोई भी हथियार मौजूद नहीं था. पुलिस ने पाया कि हेर्टम मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है. EMT ने उसको हिरासत में लकर संपत्ति को आपराधिक क्षति पहुंचाने और सुरक्षा उपायों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया.
हेर्टम को क्लेटन काउंटी जेल ले जाया गया. वहीं KLM एयरलाइंस ने घटना से प्रभावित लोगों की अगली उपलब्ध फ्लाइट में तत्काल बुकिंग की. घटना का अनुभव करने वाले लोगों ने इसे भयावह बताया. यात्रियों का कहना था कि इमरजेंसी स्लाइड के खुलने से विमान में अफरा-तफरी मच गई थी. लोगों को इसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.