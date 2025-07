Video: पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, 3 की मौत, दर्जनों घायल; बचाव के लिए बुलाए गए हेलिकॉप्टर

Train derails in Germany Video: जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य में रविवार (27 जुलाई 2025) की शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होने की खबर सामने आई है. रिडलिंगेन शहर के पास एक पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं. यह हादसा शाम करीब 6:10 बजे (भारतीय समयानुसार रात 9:40 बजे) हुआ है. ट्रेन सिग्मारिंगेन से उल्म शहर की ओर जा रही थी और उसमें करीब 100 यात्री सवार थे. स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हुए हैं, हालांकि पुलिस ने अभी घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की है.

आप भी देखें वीडियो:-

Several people were killed and injured after a passenger train derailed in the Biberach district of Baden-Württemberg, Germany .

A mass casualty event has been declared, and rescue operations are underway . #Zugunglück pic.twitter.com/CICNe1Sv9Z

