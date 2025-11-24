Advertisement
तोड़ा शीशा, बटन दबाया...लेट हुए तो फ्लाइट पकड़ने के लिए दो यात्रियों ने फिल्मी स्टाइल में रनवे पर लगा दी दौड़

Airport Accidents: जर्मनी के सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि गेट नंबर B70 बंद हो चुका था. लेकिन देर से आए इन यात्रियों ने 9 बजकर 33 मिनट पर इमरजेंसी अलार्म का शीशा तोड़ दिया और टारमैक का दरवाजा खोलने के लिए एक बटन दबाया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:50 PM IST
तोड़ा शीशा, बटन दबाया...लेट हुए तो फ्लाइट पकड़ने के लिए दो यात्रियों ने फिल्मी स्टाइल में रनवे पर लगा दी दौड़

Passengers Running on Runway: जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर दो पैसेंजर्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे फ्लाइट पकड़ने के लिए रनवे पर भागने लगे. 28 और 47 साल के दो लोगों को शुक्रवार को कोलोन बॉन एयरपोर्ट पर विज एयर की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में टरमैक पर दौड़ते हुए देखा गया.

यह विमान रोमानिया जा रहा था और जिस वक्त दोनों पैसेंजर्स ने यह हरकत की, उस वक्त विमान की रेड लाइट्स जल रही थीं और इंजन भी चालू था. इसका मतलब है कि वह टेकऑफ करने के लिए तैयार था. 

लेकिन प्लेन कर गया टेकऑफ

लेकिन तभी दोनों पैसेंजर्स पायलट को सिग्नल देने लगे कि वह प्लेन के अंदर आना चाहते हैं. लेकिन तभी एक एयरपोर्ट कर्मचारी उनको देख लेता है और उनकी ओर आता है. हालांकि इस घटना से मामूली देर हुई लेकिन कुछ ही मिनटों  बाद प्लेन टेकऑफ कर गया और बुकुरेस्टी में लैंडिंग भी कर ली.

जर्मनी के सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि गेट नंबर B70 बंद हो चुका था. लेकिन देर से आए इन यात्रियों ने 9 बजकर 33 मिनट पर इमरजेंसी अलार्म का शीशा तोड़ दिया और टारमैक का दरवाजा खोलने के लिए एक बटन दबाया.

फेडरल पुलिस के स्पोक्सपर्सन ओलिवर ह्यूनेविनकेल ने बिल्ड को बताया कि इन लोगों के खिलाफ ट्रेसपासिंग के क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं. एयर सिक्योरिटी एक्ट के उल्लंघन की अभी भी जांच चल रही है.

स्टाफ ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा

कोलोन बॉन एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने बताया, 'शुक्रवार शाम को दो पैसेंजर सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरने के बाद इमरजेंसी एग्जिट से बिना इजाजत एप्रन में घुस गए. दोनों को एयरपोर्ट स्टाफ ने पकड़ लिया और फेडरल पुलिस को सौंप दिया. बॉन एयरपोर्ट ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी से कभी समझौता नहीं किया गया, और फ्लाइट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा.'

यह तब हुआ जब रायनएयर के एक पैसेंजर ने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया और केबिन क्रू पर होमोफोबिक गालियां दीं, क्योंकि उन्होंने उसे सैंडविच लाने में बहुत देर कर दी थी, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया. 

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Airport

Trending news

