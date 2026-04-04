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Hindi Newsदुनियाईरान की मिसाइलें कैसे बनीं अमेरिकी जेट्स के लिए काल? PIR तकनीक ने बदला खेल; खुली रह गई ट्रंप की आंखें

ईरान की मिसाइलें कैसे बनीं अमेरिकी जेट्स के लिए काल? PIR तकनीक ने बदला खेल; खुली रह गई ट्रंप की आंखें

Iran-US War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा उन्नत अमेरिकी विमानों जैसे F-15E Strike Eagle और A-10 Thunderbolt II को निशाना बनाने के पीछे पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन (PIR) तकनीक को संभावित कारण माना जा रहा है. यह साइलेंट सिस्टम हीट सिग्नेचर ट्रैक करता है, जिससे पारंपरिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स काफी हद तक बेअसर हो जाते हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:50 PM IST
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F-15 Shot Down
F-15 Shot Down

Passive Infrared Detection System: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक सवाल तेजी से लोगों के जेहन में उभर रहा है और वो सवाल है कि आखिर ईरान अचानक इतने उन्नत अमेरिकी फाइटर जेट्स को कैसे निशाना बना पा रहा है? खासकर F-15E Strike Eagle जैसे एडवांस लड़ाकू विमान को गिराना कोई साधारण बात नहीं मानी जाती. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे एक खास तकनीक हो सकती है पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम (PIR), जिसने हवाई युद्ध के नियमों को ही बदल दिया है.

अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें 

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव में हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जहां पहले अमेरिका को हवाई बढ़त हासिल थी, वहीं अब ईरान ने उसके विमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने न सिर्फ F-15E बल्कि A-10 Thunderbolt II जैसे विमानों को भी टारगेट किया है. इससे अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं. एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पारंपरिक रडार सिस्टम से इतने एडवांस जेट्स को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में किसी नई या उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है. आइए जानते हैं कि आखिर वो तकनीक क्या है...

PIR तकनीक क्या है और कैसे काम करती है?

पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम (PIR) पारंपरिक रडार से बिल्कुल अलग तकनीक होती है. जहां रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजकर लक्ष्य का पता लगाता है, वहीं PIR सिस्टम खामोशी से काम करता है. यह किसी भी विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी (हीट सिग्नेचर) और इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़कर उसकी लोकेशन ट्रैक करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यही वजह है, इसे साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है.

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पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम के फायदे
  • इसमें कोई सिग्नल बाहर नहीं जाता
  • इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जाम नहीं किया जा सकता
  • यह दुश्मन को बिना बताए उसकी मौजूदगी का पता लगा लेता है

अमेरिकी सिस्टम क्यों हो रहे फेल?

अमेरिका के आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे कि F-15 फ्लेयर, चाफ और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स से लैस होते हैं. ये पारंपरिक रडार आधारित मिसाइलों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन PIR तकनीक के सामने ये सिस्टम काफी हद तक बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा विश्लेषक ब्रायन एलन ने भी कहा कि PIR सिस्टम से कोई रडार सिग्नल नहीं निकलता, इसलिए अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसे पकड़ नहीं पाते.

PIR के सामने फेल हो रही अमेरिकी तकनीक
  • यह रडार पर निर्भर नहीं करता
  • इसे जाम करने के लिए कोई सिग्नल नहीं होता
  • यह सीधे हीट सिग्नेचर को ट्रैक करता है

क्या चीन या रूस दे रहे हैं तकनीक?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के पास ये तकनीक पहले से थी या किसी ने उसे सपोर्ट किया? विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन और रूस दोनों ही ऐसे देश हैं जिनके पास एडवांस इंफ्रारेड और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है. हालांकि, इस बात के ठोस सबूत अभी सामने नहीं आए हैं कि इन देशों ने सीधे तौर पर ईरान को यह तकनीक दी है, लेकिन यह संभावना जरूर जताई जा रही है कि इन देशों के बीच तकनीकी सहयोग हुआ होगा या ईरान ने खुद इन सिस्टम्स को अपग्रेड किया होगा.

लेयर्ड एयर डिफेंस बना असली गेम चेंजर

एक और अहम पहलू है लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम. आधुनिक एयर डिफेंस अब सिर्फ एक तकनीक पर निर्भर नहीं करता. इसमें कई लेयर्स होती हैं: संभावना है कि ईरान ने इन सभी सिस्टम्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया हो, जहां PIR साइलेंट ट्रैकर की तरह काम करता है और बाकी सिस्टम्स टारगेटिंग को सटीक बनाते हैं.


लेयर्ड एयर डिफेंस
  • रडार ट्रैकिंग
  • इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस
  • PIR सेंसर
  • सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

क्या स्टेल्थ विमान भी खतरे में?

विश्लेषकों का मानना है कि यही तकनीक भविष्य में F-35 Lightning II जैसे स्टेल्थ विमानों के लिए भी चुनौती बन सकती है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से रडार से बचने के लिए बनाई जाती है लेकिन PIR जैसे सिस्टम रडार पर निर्भर ही नहीं होते. पूरी स्थिति यह संकेत देती है कि हवाई युद्ध तेजी से बदल रहा है. अब केवल स्टेल्थ और रडार से जीत तय नहीं होगी, बल्कि साइलेंट और मल्टी-लेयर्ड सिस्टम्स निर्णायक भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें: ईरान में अमेरिका का ‘डायरेक्ट एक्शन’ शुरू! कमांडो जमीन पर उतरे, क्रैश जेट के बाद हाई-वोल्टेज रेस्क्यू

ईरान ने अगर वाकई PIR जैसी तकनीक को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो यह न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की एयर वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए एक बड़ा संकेत है. आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी बढ़त है या हवाई युद्ध के नए युग की शुरुआत.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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