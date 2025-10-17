Advertisement
पासपोर्ट का नियम इनके लिए लागू नहीं, दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं ये लोग, जानें क्या है वजह

Special Privileges of Royals: जापानी सम्राट और ब्रिटिश राजा बिना पासपोर्ट यात्रा कर सकते हैं. हालांकि वजह और तरीका अलग है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:00 PM IST
आम तौर पर विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है. यह हमारे पहचान और विदेशी देशों में प्रवेश की अनुमति देता है. सभी नागरिकों, अधिकारियों और राजनयिकों को पासपोर्ट चाहिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता. 

इसमें जापानी किंग-क्वीन और ब्रिटेन के रॉयल किंग शामिल हैं. ये लोग बिना पासपोर्ट और वीजा के विदेश यात्रा कर सकते हैं. यह उनके देश की संवैधानिक व्यवस्था और विशेष स्थिति की वजह से संभव है. 

इसे भी पढ़ें- दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियां,1000 साल बाद भी मार्केट में दबदबा, छाप रहीं करोड़ों

राज्य और लोगों का प्रतीक

जापान में संविधान के अनुसार, सम्राट “राज्य और लोगों का प्रतीक” हैं. इसलिए उन्हें आम लोगों जैसी प्रक्रियाएं नहीं करनी पड़ती. जापान का विदेश मंत्रालय उनके विदेश दौरे की तैयारी करता है और मेजबान देश को उनके विशेष दर्जे के बारे में बताता है. विदेश में पहुंचने पर उन्हें सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है.

सॉवरिन इम्यूनिटी

ब्रिटेन में भी शाही राजा पासपोर्ट के बिना यात्रा करते हैं. वर्तमान में यह अधिकार राजा चार्ल्स III के पास है. इसका कारण “सॉवरिन इम्यूनिटी” है. यानी राजा पर कोई कानून या मुकदमा लागू नहीं होता. साथ ही, ब्रिटिश पासपोर्ट राजा के नाम से जारी होता है, इसलिए उनके पास खुद का पासपोर्ट नहीं हो सकता. ब्रिटिश सरकार उनके विदेश दौरे की पूरी व्यवस्था करती है.

इसे भी पढ़ें- रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ नहीं लगेगा? पुतिन से बैठक से पहले ट्रंप ने दिया ये बयान

बिना पासपोर्ट ट्रेवल 

जापान और ब्रिटेन में रॉयल शख्सियतों पर बिना पासपोर्ट ट्रेवल करने का नियम लागू है. हालांकि वजह और तरीका अलग है. जापान में सम्राट का काम पूरी तरह प्रतीकात्मक है, जबकि ब्रिटिश राजा के पास कुछ औपचारिक अधिकार भी हैं. दोनों देशों में संबंधित मंत्रालय उनके दौरे की तैयारी करते हैं और सम्मान सुनिश्चित करते हैं.

