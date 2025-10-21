Paul Ingrassia Leaked Chat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा विशेष परामर्शदाता के पद के लिए नामित पॉल इंग्रेसिया की कुछ विवादास्पद टिप्पणियां सामने आई हैं. पोलिटिको में प्रकाशित एक लीक चैट के अनुसार, इंग्रेसिया ने कथित तौर पर साथी रिपब्लिकनों से कहा कि उनमें नाजी प्रवृत्ति है और उन्हें कभी भी किसी चीनी या भारतीय पर भरोसा नहीं करना चाहिए. बता दें, इंग्रासिया जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में व्हाइट हाउस के संपर्क अधिकारी हैं को ट्रंप ने संघीय व्हिसलब्लोअर शिकायतों और भेदभाव के दावों की जांच करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष वकील के रूप में नामित किया है.

पोलिटिको ने बताया कि इंग्रेसिया ने नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1960 के दशक का जॉर्ज फ्लॉयड भी कहा था, जो 2020 में मिनियापोलिस पुलिस द्वारा मारे गए अश्वेत व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे. 2024 की शुरुआत के एक संदेश में इंग्रेसिया ने कथित तौर पर लिखा था कि एमएलके जूनियर 1960 के दशक के जॉर्ज फ्लॉयड थे और उनकी छुट्टी समाप्त कर दी जानी चाहिए और उन्हें नरक के सातवें चक्र में फेंक दिया जाना चाहिए जहां उनका स्थान है.

विवेक रामास्वामी पर भी इंग्रेसिया ने किया विवादित बयान

लीक हुई चैट टिप्पणियों के अनुसार, एक अन्य नस्लवादी टिप्पणी में इंग्रेसिया ने पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के बारे में लिखा कि कभी भी किसी चीनी या भारतीय पर भरोसा मत करो और आगे कहा कि कभी नहीं पाठ से पता चला. इंग्रासिया ने आगे कहा कि अश्वेत लोगों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, जैसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ या जूनटीन्थ, खत्म कर दिए जाने चाहिए. इस बात पर चर्चा करते हुए कि रिपब्लिकन क्यों मानते हैं कि डेमोक्रेट अश्वेत लोगों को पीड़ित बनाते हैं उन्होंने कहा कि अश्वेत इस तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि यह उनकी स्वाभाविक स्थिति है. आप उन्हें बदल नहीं सकते. पूरा अफ़्रीका गंदगी से भरा है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा. इंग्रेसिया का बचाव करते हुए उनके वकीलों में से एक एडवर्ड एंड्रयू पाल्टज़िक ने पोलिटिको को बताया कि लीक हुए संदेशों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है, ताकि विशेष परामर्शदाता के पद के लिए इंग्रेसिया की पुष्टि की संभावना को कम किया जा सके. अमेरिकी सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी ने इस गर्मी की शुरुआत में इंग्रासिया की सुनवाई स्थगित कर दी थी. पोलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऐसा इंग्रासिया के कथित यहूदी-विरोधी विचारों के कारण हुआ था.