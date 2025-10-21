Advertisement
trendingNow12969973
Hindi Newsदुनिया

'कभी किसी इंडियन पर मत करो भरोसा...' ट्रंप के खास पॉल इंग्रासिया का विवादित बयान; सोशल मीडिया पर बवाल

Paul Ingrassia Leaked Chat: ट्रम्प द्वारा विशेष परामर्शदाता के पद के लिए नामित पॉल इंग्रेसिया की कुछ विवादास्पद चैट हुई हैं. इंग्रेसिया ने कहा कि अश्वेत लोगों का व्यवहार उनकी स्वाभाविक स्थिति है और उन्हें बदला नहीं जा सकता.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Paul Ingrassia Leaked Chat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा विशेष परामर्शदाता के पद के लिए नामित पॉल इंग्रेसिया की कुछ विवादास्पद टिप्पणियां सामने आई हैं. पोलिटिको में प्रकाशित एक लीक चैट के अनुसार, इंग्रेसिया ने कथित तौर पर साथी रिपब्लिकनों से कहा कि उनमें नाजी प्रवृत्ति है और उन्हें कभी भी किसी चीनी या भारतीय पर भरोसा नहीं करना चाहिए. बता दें, इंग्रासिया जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में व्हाइट हाउस के संपर्क अधिकारी हैं को ट्रंप ने संघीय व्हिसलब्लोअर शिकायतों और भेदभाव के दावों की जांच करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष वकील के रूप में नामित किया है.  

पोलिटिको ने बताया कि इंग्रेसिया ने नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1960 के दशक का जॉर्ज फ्लॉयड भी कहा था, जो 2020 में मिनियापोलिस पुलिस द्वारा मारे गए अश्वेत व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे. 2024 की शुरुआत के एक संदेश में इंग्रेसिया ने कथित तौर पर लिखा था कि एमएलके जूनियर 1960 के दशक के जॉर्ज फ्लॉयड थे और उनकी छुट्टी समाप्त कर दी जानी चाहिए और उन्हें नरक के सातवें चक्र में फेंक दिया जाना चाहिए जहां उनका स्थान है.

विवेक रामास्वामी पर भी इंग्रेसिया ने किया विवादित बयान

Add Zee News as a Preferred Source

लीक हुई चैट टिप्पणियों के अनुसार, एक अन्य नस्लवादी टिप्पणी में इंग्रेसिया ने पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के बारे में लिखा कि कभी भी किसी चीनी या भारतीय पर भरोसा मत करो और आगे कहा कि कभी नहीं पाठ से पता चला. इंग्रासिया ने आगे कहा कि अश्वेत लोगों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, जैसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ या जूनटीन्थ, खत्म कर दिए जाने चाहिए. इस बात पर चर्चा करते हुए कि रिपब्लिकन क्यों मानते हैं कि डेमोक्रेट अश्वेत लोगों को पीड़ित बनाते हैं उन्होंने कहा कि अश्वेत इस तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि यह उनकी स्वाभाविक स्थिति है. आप उन्हें बदल नहीं सकते. पूरा अफ़्रीका गंदगी से भरा है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा. इंग्रेसिया का बचाव करते हुए उनके वकीलों में से एक एडवर्ड एंड्रयू पाल्टज़िक ने पोलिटिको को बताया कि लीक हुए संदेशों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है, ताकि विशेष परामर्शदाता के पद के लिए इंग्रेसिया की पुष्टि की संभावना को कम किया जा सके. अमेरिकी सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी ने इस गर्मी की शुरुआत में इंग्रासिया की सुनवाई स्थगित कर दी थी. पोलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ऐसा इंग्रासिया के कथित यहूदी-विरोधी विचारों के कारण हुआ था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल