Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /US-ईरान में शांति समझौते का एलान, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर होगा युद्धविराम; ट्रंप ने दिया नाकाबंदी हटाने का आदेश

US-ईरान में शांति समझौते का एलान, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर होगा युद्धविराम; ट्रंप ने दिया नाकाबंदी हटाने का आदेश

US-Iran Peace Deal Latest Updates: US-ईरान में शांति समझौते पर सहमति बन गई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और डील में मध्यस्थ बन रहे शहबाज शरीफ ने इसका एलान किया. शहबाज ने कहा कि यह स्थायी युद्धविराम लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होगा. ट्रंप ने भी इस सहमति की पुष्टि करते हुए नाकाबंदी हटाने का आदेश दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 04:39 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:03 AM IST
US-ईरान में शांति समझौते का एलान, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर होगा युद्धविराम; ट्रंप ने दिया नाकाबंदी हटाने का आदेश

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आखिर नई रामायणों को क्यों नहीं मिल पाता रामानंद सागर वाला प्यार?
ramayan12 min ago
2
Himanta Biswa Sarma16 min ago
3
Rajouri Garden fire24 min ago
4
cricket47 min ago
5
Israel-Iran Tension58 min ago