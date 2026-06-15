वहीं यूएस के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी एलान किया कि वे 19 जून को ईरान पीस डील पर साइन करने के लिए जिनेवा जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी युद्धविराम की शर्त शामिल है. माना जा रहा है कि यह समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है. हालांकि, हूती, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों के रहते यह समझौता क्या वाकई टिका रह सकेगा. यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा.