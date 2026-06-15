US-Iran Peace Deal Key Highlights: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पर सहमति बन गई है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे. शहबाज ने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस घोषणा के थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते की पुष्टि की.
उन्होंने ईरान के साथ डील पर रजामंदी बनने की घोषणा करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटाने का एलान किया. इसके साथ ही उन्होंने इस स्ट्रेट को वाणिज्यिक जहाजों के लिए दोबारा से खोलने का भी अनाउंसमेंट किया.
शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चली गहन वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी रूप से सैन्य अभियान समाप्त करने का फैसला किया है. इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता बताते हुए शरीफ ने कहा कि क्षेत्रीय मध्यस्थों की मदद से यह समझौता संभव हो सका.
अपनी इस कथित सफलता से बल्लियां उछल रहे शहबाज शरीफ ने स्थायी युद्धविराम के लिए राजी होने पर अमेरिका और ईरान दोनों सरकारों का धन्यवाद किया. कहा कि दोनों ही पक्षों ने संवाद और कूटनीति के रास्ते से विवाद सुलझाने का संकल्प दिखाया. शहबाज ने वार्ता को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए कतर की सराहना की. साथ ही, सऊदी अरब और तुर्किये का भी आभार जताया, जिन्होंने समझौते को सफल बनाने में योगदान दिया.
शरीफ ने आगे बताया कि अब सभी मध्यस्थ अगले कुछ दिनों में बैठकें आयोजित करेंगे, जिनमें समझौते पर अमल की तैयारी, तकनीकी व्यवस्थाएं और अन्य जरूरी बिंदुओं पर चर्चा होगी. इसके बाद 19 जून को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर समझौते की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है. सभी को बधाई!” ट्रंप ने कहा कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट वाणिज्यिक जहाजों के लिए तुरंत खोलने और अमेरिकी नौसेना की ओर से लगाए गए ब्लॉकेड को हटाने का आदेश दे दिया है.
अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो. तेल को बहने दो!'
On Truth Social, US President Donald Trump posts, "The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the… pic.twitter.com/fPLg91aBTy
— ANI (@ANI) June 14, 2026
इस एलान के बाद अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कशीदे पढ़ते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर मिला सबसे बेहतरीन तोहफा है. रुबियो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका बहुत भाग्यशाली है कि उसे ट्रंप जैसा महान नेता मिला है. जिनके पास अपार साहस, अंदरुनी मजबूती, जबरदस्त ह्यूमर और देश के लिए बेपनाह प्यार है.
वहीं यूएस के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी एलान किया कि वे 19 जून को ईरान पीस डील पर साइन करने के लिए जिनेवा जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी युद्धविराम की शर्त शामिल है. माना जा रहा है कि यह समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है. हालांकि, हूती, हिज्बुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों के रहते यह समझौता क्या वाकई टिका रह सकेगा. यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा.