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ईरान-अमेरिका के बीच फिर होगी वार्ता, ट्रंप ने दी जानकारी; लेकिन कहां होगा नया ठिकाना?

अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है. यह बातचीत अगले दो दिनों में होगी. इस बात की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि अगले दौर की वार्ता भी पाकिस्तान में ही होगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:01 PM IST
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ईरान-अमेरिका के बीच फिर होगी वार्ता, ट्रंप ने दी जानकारी; लेकिन कहां होगा नया ठिकाना?

US-Iran Peace Talk: अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता एक बार फिर होने की पूरी संभावना है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि अगले दो दिनों में फिर से शांतिवार्ता होगी. ट्रंप के अनुसार, इस मामले में दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान में ही हो सकती है. 

दरअसल, इससे पहले 10 अप्रैल को पाकिस्तान में ही ईरान और अमेरिका के बीच करीब 21 घंटे की वार्ता हुई थी, लेकिन इस दौरान दोनों देश किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे US और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता जल्द हो सकती है, जिसपर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर लगा है. 

जानिए ट्रंप ने क्या कहा? 

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने द न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत के दौरान कहा कि अगले दो दिनों में फिर से वार्ता शुरू हो सकती है. ट्रंप ने यह भी बताया कि की बातचीत का स्थान पाकिस्तान ही रहेगा. उन्होंने कहा कि हमारे वहां (पाकिस्तान) वापस जाने की संभावना है और हमें किसी ऐसे देश में क्यों जाना चाहिए जिसका इस युद्ध से लेना देना ही नहीं है. 

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मुनीर की ट्रंप ने क्यों की तारीफ?

वहीं, इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रमुख फील्ड मार्शन  आसिम मुनीर की तारीफ की और उनके एक अच्छा व्यक्ति बताया. हैरान करने वाली बात है कि इससे पहले भी ट्रंप ने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि अमेरिका ईरान के साथ भविष्य में किसी भी बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं लौटेगा, लेकिन अब वह अपने ही बयान से पलटते नजर आ रहे हैं. 

(यह भी पढ़ें: होर्मुज में कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, मलता रह गया हाथ; आंखों के सामने से गुजर गए चीन के जहाज)

इस्लामाबाद में हुई बैठक रही थी असफल 

बता दें कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता हुई थी. करीब 21 घंटे चली यह बैठक पूरी तरीके से असफल रही. बताया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच  कई समझौतों पर सहमति नहीं बन सकी थी, जिसके कारण यह वार्ता पूरी तरीके से असफल रही.

(यह भी पढ़ें: डेडलॉक के बीच समझौते के संकेत! 5 साल तक परमाणु गतिविधि रोकने को तैयार ईरान, US ने मांगे 20 साल)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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