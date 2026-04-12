इस्लामाबाद से लौटते वक्त जेडी वेंस के वो तीखे बोल, जिसने ईरान की धड़कनें बढ़ा दीं; 'यह तुम्हारे लिए बुरी खबर है!'

JD Vance Press Conference Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी में इस्लामाबाद में चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली मैराथन बैठकों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कहा कि हम खुले दिल से यहां आए थे और अब अमेरिका वापस लौट रहे हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि शांति समझौते का न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए खतरनाक और नुकासनदेह साबित होगा. जेडी ने यह भी साफ कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं... उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुना है. मुझे लगता है कि यह अमेरिका की तुलना में ईरान के लिए कहीं ज्यादा बुरी खबर है.

21 घंटे तक चली बैठक

दोनों देशों के बीच 21 घंटे का शांति के लिए बैठक चली, जिसमें परमाणु हथियारों को बनाने से रोकने और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई. इस वार्ता में अमेरिका की सबसे प्रमुख और कड़ी शर्त परमाणु हथियारों को लेकर रहा. अमेरिकी का कहना है कि उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि ईरान आने वाले समय में भी कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा. अमेरिका ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वे अपनी तरफ से काफी प्रयास किए और उन्होंने एक सरल प्रस्ताव और समझ का तरीका भी पेश किया, लेकिन परमाणु सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है.

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जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से यह पूछा गया कि ईरानियों ने किन बातों को नहीं माना? तो उन्होंने कहा, 'मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि 21 घंटे की बातचीच को मैं पब्लिक नहीं कर सकता. जेडी वेंस अब इस्लामाबाद से वाशिंगटन के लिए रवाना हो रहे हैं. उन्होंने इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दे दी है. वेंस के अनुसार अमेरिका ने ईरान के लिए एक आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर टेबल पर रखा है जिसे वह मान सकता है, 21 घंटे की इस बातचीत में लगभग 12 बार ट्रंप से बात चीत की गई.

...कोई समझौता नहीं करेंगे-ईरान

वहीं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तसनीम के मुताबिक,अमेरिका की अत्यधिक मांगों ने एक कॉमन फ्रेमवर्क और समझौते में रूकावट डाली. ईरानी सेना के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम ज़ुल्फिकारी ने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ बातचीत सफल नहीं हुई. हम किसी भी सरेंडर की शर्तें स्वीकार नहीं करते. हम अपनी किसी भी शर्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे.

ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें?

वार्ता सफल न होने से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग देखने को मिल सकती है, फिर से बमबारी शुरू हो सकती है. ट्रंप पहले भी यह साफ कर चुके हैं कि हमारे पास बेहतरीन हथियार और गोला-बारूद है, और अगर बात नहीं बनती है तो हम उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे. ऐसे में अंदेशा है कि अमेरिका ईरान के हमले फिर से कर सकता है.

शांति वार्ता के सफल न होने का मतलब है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी. वही अब अमेरिका अब ईरान के साथ और सख्त रुख अपना सकता है. जेडी वेंस ने भी संकेत दिया है कि समझौते से इनकार करना ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है.

इजराइल-अमेरिका मिलकर कर सकते हैं हमला

अमेरिका ईरान जंग में इजराइल भी शामिल है, इसलिए शांति वार्ता सफल न होने के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बार फिर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं.

भले ही बातचीज सफल नहीं हुई, लेकिन अभी भी शांति का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं क्या दोनों देश नरमी लाएंगे या एक बार फिर से युद्ध की गड़गड़ाहट शुरू होगी.

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