दुनिया

सलाखों के पीछे महिलाओं की बढ़ती भीड़, पुरुषों के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से क्यों बढ़ रहीं महिला कैदी?

Women Prisoners: देशभर की जेलों में काफी संख्या में महिला कैदी बंद हैं. एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जेलों में पुरुषों के मुकाबले महिला कैदियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 29, 2025, 11:55 AM IST
Women Prisoners: देश-दुनिया के कई हिस्सों में आपराधिक गतिविधियां देखी जाती हैं. अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाता है. अपराध करने वाले लोगों में पुरुष और महिला दोनों होती हैं. दुनियाभर की जेलों में बहुत सारी महिलाएं बंद हैं, जहां पर उनके साथ विभिन्न तरीके की वारदातें भी हुई हैं. एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जेलों में पुरुषों के मुकाबले महिला कैदियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है. जानिए क्या कहते हैं आंकड़े.

तेजी से बढ़ी महिला कैदियों की संख्या
पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल ने इंस्टीट्यूट फॅार क्राइम एंड जस्टिस पॅालिसी रिसर्च के साथ मिलकर भारत सहित दुनियाभर के देशों में जेल में बंद होने वाली महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से दुनियाभर की जेलों में बंद कैदियों की संख्या 57 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि इस दौरान पुरुष कैदियों की संख्या 22 प्रतिशत बढ़ी है और महिला कैदियों की संख्या 60 प्रतिशत बढ़ी है. इस लिहाज से देखा जाए तो महिला कैदियों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. अगर हम भारत देश की बात करें तो यहां की जेलों में महिला कैदियों की संख्या 23732 है. 

कितनी हैं महिला कैदी?
अगर हम दुनियाभर की जेलों की बात करें तो दुनियाभर की जेलों में 10 लाख से ज्यादा महिला कैदी बंद हैं, रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के आखिरी तक दुनियाभर की जेलों में 1 लाख से ज्यादा महिला कैदियों की बढ़ोतरी देखी गई. सबसे ज्यादा महिला कैदी अमेरिका की जेलों में बंद हैं, यहां पर कैदियों की संख्या 174607 है, चीन में 145000 है, ब्राजील में 50441 है और रूस में ये संख्या 39153 है जबकि थाईलैंड में 33057 है. कई बार ऐसी खबरे में भी सामने आई है कि जेल में रहने वाली महिलाओं को यौन हिंसा जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है. ज्यादातर मामलों में महिला कैदियों की बेसिक जरूरतें भी नहीं पूरी होती है, जो चिंता का विषय है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

Women prisoners

Trending news

