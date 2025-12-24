Advertisement
trendingNow13051361
Hindi Newsदुनियापेंसिल्वेनिया के सिल्वर लेक नर्सिंग होम में विस्फोट, आग और धुएं से मची अफरा-तफरी; मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी

पेंसिल्वेनिया के सिल्वर लेक नर्सिंग होम में विस्फोट, आग और धुएं से मची अफरा-तफरी; मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी

Pennsylvania Nursing Home Explosion: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के ब्रिस्टल टाउनशिप में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे एक नर्सिंग होम में बड़ा धमाका हो गया. यह हादसा सिल्वर लेक नर्सिंग होम में हुआ. यह फिलाडेल्फिया से करीब 30 मिनट की दूरी पर है. धमाके के बाद इमारत में आग लग गई और कई लोग अंदर फंस गए.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेंसिल्वेनिया के सिल्वर लेक नर्सिंग होम में विस्फोट, आग और धुएं से मची अफरा-तफरी; मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी

Pennsylvania Nursing Home Explosion: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक नर्सिंग होम में जोरदार धमाका हो गया. इस वजह से वहां रह रहे कई लोग मलबे में फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया. बता दें कि शुरुआती जानकारी में गैस धमाके की आशंका जताई जा रही है. पेंसिल्वेनिया इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की प्रवक्ता रूथ मिलर ने बताया कि अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं. इसी सूचना के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और एंबुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. राहतकर्मी बुजुर्गों को बाहर निकालने और लापता लोगों की तलाश में जुट गए है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नर्सिंग होम के बाहर कई पुलिस गाड़ियां, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थीं. इमारत से आग की लपटें और काला धुआं निकलता दिखा. धमाके की वजह से खिड़कियां टूट गईं और छत का एक हिस्सा भी गिर गया. अपर मेकफील्ड टाउनशिप पुलिस ने इस घटना को मास कैजुअल्टी इंसीडेंट बताया है. पुलिस ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे इलाके से दूर रहें. जिससे राहत कार्य में कोई रुकावट पैदा ना हो.

ब्रिस्टल टाउनशिप पुलिस के लेफ्टिनेंट सीन कॉसग्रोव ने बताया कि कई लोगों को इमरजेंसी टीमों, नर्सिंग होम के स्टाफ और वहां मौजूद आम लोगों की मदद से बाहर निकाला गया. उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं. फिलहाल किसी की हालत गंभीर होने की जानकारी नहीं है. वहीं कुछ लोगों को चोटें आई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक नर्सिंग होम की आखिरी फायर सेफ्टी जांच सितंबर 2024 में हुई थी. मेडिकेयर की वेबसाइट के हिसाब से देखें तो इस नर्सिंग होम को सिर्फ एक स्टार रेटिंग मिली हुई है. स्वास्थ्य जांच में भी इसकी स्थिति काफी कमजोर बताई गई थी.

पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्थानीय अधिकारियों और मौके पर मौजूद राहत टीमों के लगातार संपर्क में है. फिलहाल धमाके की असली वजह की जांच की जा रही है. प्रशासन ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं. किसी की मौत हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सभी सच्चाई सामने आ पाएगी.

यह भी पढ़ें: 'हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं...,' विजय माल्या के बर्थडे पार्टी पर अपनी सच्चाई बताने लगे ललित मोदी, वायरल हुआ वीडियो

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के ...और पढ़ें

TAGS

Pennsylvania Nursing Home Explosion

Trending news

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC