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Hindi Newsदुनियाईरान हमले से पहले ट्रंप के मंत्री ने की थी डिफेंस फंड में निवेश की कोशिश! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; पेंटागन ने आरोपों को बताया फर्जी

ईरान हमले से पहले ट्रंप के मंत्री ने की थी डिफेंस फंड में निवेश की कोशिश! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; पेंटागन ने आरोपों को बताया फर्जी

ETF: अमेरिकी रक्षा विभाग Pentagon ने उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें हेगसेथ के ब्रोकर द्वारा ईरान हमले से पहले डिफेंस ETF में निवेश की कोशिश का दावा किया गया था. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:13 AM IST
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Pete Hegseth
Pete Hegseth

Pete Hegseth Broker Controversy: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा विभाग (Pentagon) ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) के ब्रोकर ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक बड़े फंड में निवेश करने की कोशिश की थी.

इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद वॉल स्ट्रीट में हलचल बढ़ गई है. हालांकि पेंटागन का कहना है कि यह पूरा मामला मनगढ़ंत और भ्रामक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. बता दें ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका-इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर पूरी दुनिया चिंता में है.

पेंटागन ने रिपोर्ट्स का किया खंडन

पेंटागन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता शॉन पार्नेल (Sean Parnell) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है. न तो सचिव हेगसेथ और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने BlackRock से किसी निवेश के संबंध में संपर्क किया था. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की रिपोर्टें जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और यह एक तरह का दुष्प्रचार है.

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हेगसेथ के ब्रोकर ने ब्लैकरॉक से किया था संपर्क

इस बीच, ब्रिटिश अखबार ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया कि मॉर्गन स्टेनली में कार्यरत एक ब्रोकर, जो हेगसेथ से जुड़ा था, ने फरवरी महीने में ब्लैकरॉक से संपर्क किया था. रिपोर्ट के अनुसार, यह संपर्क एक डिफेंस इंडस्ट्रियल्स एक्टिव ETF में करोड़ों डॉलर के निवेश के लिए था. यह कोशिश उस समय की गई थी जब अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी चल रही थी. इस टाइमिंग ने वित्तीय बाजार और नैतिकता से जुड़े विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया.
हालांकि, इस मामले से जुड़े तीन सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

ब्लैकरॉक और मॉर्गन स्टेनली ने साधी चुप्पी

जानकारी के अनुसार, इस पूरे विवाद में ब्लैकरॉक और मॉर्गन स्टेनली दोनों ने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, ब्लैकरॉक के भीतर इस तरह के संपर्क को संदिग्ध माना गया था, खासकर उस समय को देखते हुए जब वैश्विक स्तर पर सैन्य तनाव बढ़ रहा था.

जानिए क्या होता IDEF फंड?

जिस फंड को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है वो ब्लैकरॉक का रक्षा उद्योग सक्रिय ETF है, जिसे नैस्डैक पर IDEF टिकर के तहत ट्रेड किया जाता है. 

इस फंड की प्रमुख विशेषताएं:

1. इस फंड का कुल मूल्य: लगभग 3.2 बिलियन डॉलर है.
2. रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में निवेश कर बढ़ते सरकारी खर्च से लाभ उठाना
 
प्रमुख निवेश:

  1.  RTX
  2. Lockheed Martin
  3. Northrop Grumman
  4. Palantir

ये सभी कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग की बड़ी आपूर्तिकर्ता हैं. पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 28% का रिटर्न दिया है, हालांकि हालिया तनाव के दौरान इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है.

निवेश क्यों नहीं हो पाया?

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्तावित निवेश पूरा नहीं हो सका. लेकिन इसके पीछे कारण नैतिक या कानूनी नहीं बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक थे. जानकारी के अनुसार, IDEF फंड उस समय मॉर्गन स्टेनली के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं था जिसके कारण ये निवेश नहीं हो सका. वैश्विक स्तर पर हजारों ETF होने के कारण सभी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म हर फंड को सूचीबद्ध नहीं करते जिसके कारण ये निवेश सफल नहीं हो सका. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बाद में किसी अन्य माध्यम से निवेश की कोशिश की गई या नहीं.

ये भी पढ़ें: अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी

 

समझिए ईरान वॉर में क्या है हेगसेथ का रोल

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप प्रशासन के भीतर ईरान के खिलाफ कड़ी सैन्य नीति अपनाने की चर्चा तेज है. रिपोर्ट्स के अनुसार, हेगसेथ इस नीति के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम में ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत की थी, जिसके कारण बार-बार इस निवेश में हेगसेथ का नाम आ रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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