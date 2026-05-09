78 साल पहले अमेरिकी एयरबेस के ऊपर मंडराया था 300 फीट लंबा जेट, FBI ने बताया खतरा रूस नहीं; उससे भी बड़ा था

US Pentagon Files: अमेरिका में एपस्टीन फाइल्स के बाद पेंटागन फाइल्स की चर्चा दुनियाभर में हो रही है. नई फाइल्स में रहस्य है, रोमांच है, आरोप हैं तो कुछ गवाहियां और कबूलनामे भी हैं. जिन्होंने आम अमेरिकी लोगों के साथ डिफेंस और स्पेस में दिलचस्पी रखने वालों को हिला कर रख दिया है.
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1948 ‘non-human craft’ encounters near military sites: अमेरिका और रूस की अदावत एक सदी से ज्यादा पुरानी है. यहां बात करीब 80 साल पहले के उस वाकये की जब एक अमेरिकी मिलिट्री बेस को 'दूसरी दुनिया' के तीन सौ फीट लंबे जहाज ने घेर लिया था. इसका खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन द्वारा जारी की गई फाइल्स से हुआ. पेंटागन फाइल्स में बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
दरअसल पेंटागन ने पुराने टॉप सीक्रेट अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनॉमेना (UAPs) जिन्हें आमतौर पर UFO कहा जाता है, उससे संबंधित दस्तावेजों की एक बड़ी सीरीज जारी की है. इन दस्तावेजों में कई दशकों के दौरान सैन्य कर्मियों, खुफिया अधिकारियों, अंतरिक्ष यात्रियों और आम नागरिकों द्वारा देखी गई रहस्यमयी घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है.
आज जारी हुए 160 से ज्यादा दस्तावेजों में FBI मेमो, यूएस एयर फोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मिलिट्री फुटेज, इंफ्रारेड फोटोज और स्पेस एजेंसी नासा के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं. विस्फोटक खुलासों से भरे इस जखीरे में सबसे ज्यादा चर्चा में नवंबर, 1948 की एयर फोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट की हुई जिसमें यूरोप के तमाम संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास देखे गए 'फ्लाइंग सॉसर्स' की घटनाओं की जांच की गई थी. ऐसा ही एक वाकया वो था जब अमेरिकी आसमान में एक भारी भरकम विमान करीब 30 मिनट तक मंडराता रहा.
उस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीडन की एयर इंटेलिजेंस सर्विस से सलाह ली थी. स्वीडिश अधिकारियों ने अपनी राय देते हुए ये निष्कर्ष निकाला था कि यह घटना स्पष्ट रूप से ऐसी उच्च तकनीकी क्षमता का परिणाम है, जिसे पृथ्वी पर वर्तमान में ज्ञात किसी भी सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता.'
हालांकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर एलियन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि जांचकर्ता काफी हद तक सनसनीखेज सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं थे.
एफबीआई की निगरानी में बाहर आई यानी सार्वजनिक हुई फाइलों में स्वीडन की एक अलग घटना का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर एक अज्ञात वस्तु के झील में गिरने का जिक्र था. उस समय एक स्वीडिश वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट ने उस वस्तु की दिशा और गिरने की रफ्तार को बेहद सावधानी से रिकॉर्ड किया था. जिसके बाद खुफिया अधिकारियों ने वहां नौसैनिक बचाव अभियान भेजा था.
मेमो के मुताबिक, गोताखोरों को कई दिन बाद झील की सतह के नीचे एक ऐसा गड्ढा मिला, जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था. उस समय जांचकर्ताओं का यह मानना था कि वो गड्ढा वास्तव में एक फ्लाइंग सॉसर के कारण बना था. हालांकि वहां से कोई भौतिक वस्तु बरामद नहीं हुई थी.
एक अन्य रिपोर्ट में सितंबर 1948 के दौरान ऑपरेशन डैगर में अमेरिकी एयर फोर्स के 307वें बॉम्ब ग्रुप के साथ हुई घटना का जिक्र किया गया है. तब हॉलैंड के पश्चिमी तट के पास उड़ान भर रहे 3 बॉम्बर क्रू ने 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक तेज गति वाली रहस्यमयी वस्तु देखी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वस्तु ने अचानक बेहद तेज रफ्तार पकड़ी और उसके पीछे धुआं दिखाई दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला कि उसमें असाधारण रिजर्व पावर थी, जो 1947 के जेट विमानों की सामान्य गति से कहीं अधिक थी.'
इसी डाटा संग्रह में 8 जुलाई 1947 को कैलिफोर्निया के म्यूरोक आर्मी एयर फील्ड में हुई शुरुआती सैन्य घटनाओं का भी जिक्र है. सार्जेंट रुवोल ने रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने 2 उड़ती हुई डिस्क या तश्तरी के आकार की चांदी जैसी वस्तुएं देखी थीं, जो करीब 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थीं.
गवाह ने पेशी में कहा था कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित हूं, और मुझे उस दिन या अब तक उस घटनाक्रम को लेकर कोई भ्रम नहीं हुआ.