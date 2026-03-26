ईरान में सेना भेजने की तैयारी में पेंटागन, तेहरान पर 'अंतिम प्रहार' का US ने बना लिया फुलप्रूफ प्लान?

Middle East War News: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार बढ़ रहा है. हालांकि, इस बीच दोनों पक्षों की ओर से शांति समझौके को लेकर भी चर्चा होने लगी है. जहां अमेरिका की ओर से 15 सूत्रीय मांग प्रस्ताव संघर्षविराम को लेकर रखा गया है, तो दूसरी ओर ईरान की ओर से ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है. तेहरान का कहना है कि शांति समझौता उसकी शर्तों के अनुरूप होना चाहिए.

जहां एक ओर शांति समझौते पर बात की जाने लगी है, तो दूसरी ओर खबर है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने ईरान पर एक 'आखिरी प्रहार' की तैयारी में लगा है. इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है. हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आ सकी है.

पेंटागन ईरान पर करने वाला है 'अंतिम प्रहार'?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंटागन ईरान के खिलाफ एक संभावित अंतिम प्रहार को लेकर एक विकल्प तैयार कर रहा है. माना जा रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर हवाई हमले और संभवतः जमीनी कार्रवाई भी शामिल रह सकती है.

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दबाव बढ़ाने की कोशिश में अमेरिका

रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंटागन की ओर से विचाराधीन प्रस्तावों में दबाव बढ़ाने के लिए खर्ग और अबू मूसा जैसे महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा करने या तेल मार्गों को अवरुद्ध करना शामिल हो सकता है.

पेंटागन से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि शक्ति का निर्णायक प्रदर्शन बातचीत में सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत कर सकता है या ट्रंप को जीत का दावा करने का अवसर दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेनाओं को तैनात किया जाने लगा है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

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ईरान के खिलाफ अब क्या प्लान कर रहा अमेरिका?

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंतिम प्रहार वाले विकल्पों में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसकी घेराबंदी करना शामिल है. बता दें कि यही ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है. इसके अलावा लागर द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना भी इस प्लान का हिस्सा शामिल है.

बताया जाता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश द्वार पर स्थित अबू मूसा और आस-पास के द्वीपों पर कब्जा करने की प्लानिंग भी कर रह रहा है.

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