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Hindi Newsदुनियाईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका! हजारों सैनिक रवाना, पेंटागन अलर्ट; ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजर

ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका! हजारों सैनिक रवाना, पेंटागन अलर्ट; ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजर

US Military: पेंटागन ईरान में संभावित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है, जिनमें विशेष बलों द्वारा सीमित छापेमारी शामिल हो सकती है. जानकारी के अनुसार, इस ऑपरेशन के लिए हजारों अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व भेजे गए हैं. ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी सैनिक ईरान में बड़ा ऑपरेशन कर सकते है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:24 AM IST
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ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका! हजारों सैनिक रवाना, पेंटागन अलर्ट; ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजर

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ईरान में संभावित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकते हैं और क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए और अधिक खतरनाक चरण में ले जा सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह कोई पूर्ण पैमाने का आक्रमण नहीं होगा, बल्कि सीमित दायरे में स्पेशल फोर्सेस और पारंपरिक पैदल सेना द्वारा चलाए जाने वाला ऑपरेशन होगा. अमेरिका के इन अभियानों का उद्देश्य ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना और संभावित खतरों को खत्म करना होगा.

मध्य पूर्व में US बढ़ा रहा सैन्य तैनाती

रिपोर्ट के मुताबिक, हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन पहले ही मध्य पूर्व की ओर भेजे जा चुके हैं. यह तैनाती इस संभावना को दर्शाती है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं, तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन पेंटागन की सभी योजनाओं को हरी झंडी देगा या केवल सीमित कार्रवाई तक ही रहेगा.

होर्मुज स्ट्रेट पर हमला कर सकता है अमेरिका

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर पिछले महीने हुई चर्चाओं में खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की संभावना पर विचार किया गया. यह द्वीप ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्रों में से एक है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तटीय क्षेत्रों में छापेमारी कर उन हथियारों को नष्ट करने की योजना भी चर्चा में रही, जो सैन्य जहाजों के लिए खतरा बन सकते हैं.

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अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के किसी भी जमीनी अभियान में अमेरिकी सैनिकों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है. इनमें ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले, जमीनी गोलीबारी और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) जैसे खतरे शामिल हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियान सीमित समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक हो सकता है. 

अमेरिका ने फिर दी ईरान को चेतावनी

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अधिकारियों का मानना है कि इन अभियानों के उद्देश्यों को कुछ हफ्तों में पूरा किया जा सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं. हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन के रुख में दोहरे संकेत देखने को मिले हैं. एक ओर जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता वार्ता में रुचि दिखाई है, वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने सख्त चेतावनी भी दी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा कि यदि तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ता और अमेरिका व उसके सहयोगियों को धमकाना बंद नहीं करता, तो कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: ईरान से जल्द निकलेंगे, लेकिन आखिरी वार बाकी... मिडिल ईस्ट जंग पर जेडी वेंस के बयान से दुनिया में बढ़ी टेंशन

इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. जहां एक ओर कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य तैयारियां भी तेज हो रही हैं. ऐसे में यह स्पष्ट है कि आने वाले हफ्ते इस क्षेत्र की स्थिरता में बड़ी बाधा बनने वाले है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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