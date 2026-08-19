'मैंने खुद देखे हैं क्लासिफाइड सबूत....' पेंटागन के UFO सलाहकार का सनसनीखेज दावा, दुनिया की नजरों से छिपाए गए एलियंस

UFO Scientist Dr. Eric Davis Alien Claims: ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? इस सवाल ने सदियों से इंसानी सभ्यता को कौतूहल में रखा है. लेकिन अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) से जुड़े रहे एक प्रमुख वैज्ञानिक के दावे ने इस बहस को एक नए और विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा किया है.
पेंटागन के गोपनीय यूएफओ (UFO/UAP) प्रोग्राम में सलाहकार के तौर पर सेवाएं दे चुके जाने-माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉ. एरिक डेविस ने दावा किया है कि अमेरिका के पास कम से कम 4 अलग-अलग एलियन प्रजातियों (Alien Species) के पुख्ता दस्तावेजी सबूत और तस्वीरें मौजूद हैं.
इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट से गैर-इंसानी शव (Alien Bodies) बरामद किए गए थे, जिन्हें आज भी दुनिया की नजरों से छिपाकर अति-सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर रखा गया है. डॉ. डेविस के इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर यूएफओ और एलियन डिस्क्लोजर की मांग करने वाले शोधकर्ताओं और आम जनता के बीच नई बहस छिड़ गई है.
पत्रकार केटी पावलिच के साथ एक विस्तृत बातचीत में डॉ. एरिक डेविस ने अपने 30 वर्षों के गोपनीय शोध के आधार पर कई चौंकाने वाली जानकारियां साझा कीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई अमेरिकी सरकार के पास अन्य ग्रहों से आए जीवों की मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड है, तो डेविस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि हमें कम से कम चार अलग-अलग प्रजातियों के बारे में पता है. मैंने खुद वे सबूत देखे हैं, मैंने वे क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स पढ़े हैं.
डॉ. डेविस के अनुसार, उन्होंने जिन गोपनीय दस्तावेजों और तस्वीरों का अध्ययन किया है, वे अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन (UAP) के क्रैश होने और उसके बाद चलाए गए गुप्त रिकवरी ऑपरेशनों से जुड़े थे. उन्होंने दावा किया कि बरामद किए गए अवशेषों और जैविक नमूनों (Biological Samples) को अमेरिका की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली गुप्त प्रयोगशालाओं में संरक्षित किया गया है.
डॉ. डेविस ने जिन चार एलियन प्रजातियों का वर्गीकरण किया, उनका विवरण किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन वैज्ञानिक का दावा है कि ये आधिकारिक सैन्य फाइलों में दर्ज हैं:
1. द ग्रेज (The Greys): यह वही प्रजाति है जिसे हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म 'क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड' में दिखाया गया था. डॉ. डेविस के अनुसार, इनका कद छोटा, त्वचा का रंग धूसर (ग्रे), सिर बड़ा और आंखें काली व गहरी होती हैं. पॉप कल्चर में यूएफओ से जुड़े अधिकांश चित्रण इन्हीं से मेल खाते हैं.
2. नॉर्डिक्स (Nordics): डेविस का कहना है कि ये प्रजाति देखने में काफी हद तक इंसानों जैसी लगती है. इनका कद काफी लंबा, रंग बेहद गोरा और नैन-नक्श स्कैंडिनेवियन (यूरोपीय) लोगों जैसे होते हैं. शारीरिक बनावट के मामले में यह चारों प्रजातियों में इंसानों के सबसे करीब हैं.
3. इंसेक्टॉइड्स (Insectoids): तीसरी श्रेणी में कीड़ों जैसे दिखने वाले विशालकाय जीवों का उल्लेख है. डेविस के मुताबिक, इनकी शारीरिक बनावट इंसानी आकार के 'प्रेइंग मैंटिस' (Praying Mantis) जैसी होती है.
4. रेप्टिलियन्स (Reptilians): चौथा समूह छिपकली या सरीसृप जैसे नैन-नक्श और बनावट वाले ह्यूमनॉइड जीवों का है, जिन्हें रेप्टिलियन फीचर्स वाला बताया गया है.
क्रैश हुए स्पेसक्राफ्ट से क्या मिला, इस सवाल पर डॉ. एरिक डेविस ने स्पष्ट किया कि फाइलों में दर्ज ज्यादातर मामलों में गैर-इंसानी चालक दल जीवित नहीं बचा था. डेविस ने बताया कि मुझे नहीं पता कि वे क्या खाते हैं या उनका जैविक तंत्र कैसे काम करता है. मुझे बस इतना पता है कि जिन दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड मैंने देखे, उनमें से अधिकांश मृत पाए गए थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी किसी एलियन को अमेरिकी सेना द्वारा जीवित भी पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी जिंदा एलियन को पकड़े जाने का आधिकारिक दस्तावेज नहीं देखा है. हालांकि, उन्होंने व्हिसलब्लोअर डेविड ग्रश का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रश ने एक ऐसी घटना की ओर इशारा किया था जहां एक जीव को जिंदा रिकवर किया गया था, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते.
डॉ. एरिक डेविस का यह नया दावा पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रश द्वारा 2023 में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के सामने दी गई गवाही से काफी मेल खाता है. अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी और नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस (NRO) के पूर्व प्रतिनिधि डेविड ग्रश ने शपथ लेकर आरोप लगाया था कि अमेरिकी सरकार कई दशकों से गैर-इंसानी तकनीक (Non-Human Technology) और बायोलॉजिकल अवशेषों को छिपाने का एक गुप्त 'रिवर्स-इंजीनियरिंग' कार्यक्रम चला रही है. डेविस के हालिया बयानों ने ग्रश के आरोपों को रक्षा विशेषज्ञों के बीच फिर से प्रासंगिक बना दिया है.
इसके अलावा, पूर्व सीआईए वैज्ञानिक डॉ. हैल पुथॉफ ने भी पहले दावा किया था कि अमेरिकी सरकार के पास विभिन्न दशकों में क्रैश हुए या बरामद किए गए कम से कम 10 स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं. डेविस ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने ओहायो स्थित 'राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस' के पूर्व कमांडर से व्यक्तिगत रूप से बात की थी, जिन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कथित तौर पर स्वीकार किया था कि 1947 की चर्चित रोसवेल घटना का मलबा इसी एयरबेस पर लाया गया था.
डॉ. डेविस ने आरोप लगाया कि यूएफओ से जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेज इसलिए सामने नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें अत्यधिक उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी में रखा जाता है. उन्होंने कहा कि
ये रिकॉर्ड्स फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट (FOIA) के दायरे में भी नहीं आते, क्योंकि इन्हें 50 से 75 वर्षों के लिए पूरी तरह सील कर दिया जाता है. हालांकि, कई ऐसे फोटो और वीडियो मौजूद हैं जिन्हें खुफिया तंत्र के संवेदनशील तौर-तरीकों को उजागर किए बिना भी सार्वजनिक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा. डेविस का मानना है कि वैज्ञानिक समुदाय और दुनिया भर के लोगों को ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य को जानने का पूरा अधिकार है, और इसे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता.
पेंटागन की सुस्त कार्यप्रणाली और जानकारी छिपाने की नीति से नाराज डॉ. एरिक डेविस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है. डेविस ने अपने बयान में कहा कि मैंने अपने जीवन के 30 साल अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनन की जांच में बिताए हैं. मैंने डिफेंस इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के ऐसे सबूत देखे हैं जिन्हें दुनिया के सामने होना चाहिए. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके एक हस्ताक्षर से SF-312 नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) को माफ किया जा सकता है, जिससे मेरे जैसे वैज्ञानिक बिना किसी कानूनी मुकदमे या जेल के डर के सच बोल सकें. UAP की प्रकृति को इस तरह गुप्त रखना बंद होना चाहिए.
तमाम सनसनीखेज दावों के बावजूद, आधिकारिक स्तर पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' (NASA) का रुख बिल्कुल अलग रहा है. पेंटागन के ऑल-डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस (AARO) ने अपनी रिपोर्टों में बार-बार कहा है कि अभी तक ऐसा कोई भौतिक या सत्यापन योग्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि धरती पर देखे गए अज्ञात ऑब्जेक्ट्स का संबंध किसी परग्रहीय (Extra-terrestrial) सभ्यता से है. विज्ञान जगत का मानना है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण साक्ष्यों की आवश्यकता होती है. जब तक कोई एलियन अवशेष, धातु या स्पष्ट वैज्ञानिक डेटा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा पीयर-रिव्यू नहीं किया जाता, तब तक इन सभी बातों को केवल दावे ही माना जाएगा, तथ्य नहीं.
डॉ. एरिक डेविस वर्तमान में 'डिस्क्लोजर फाउंडेशन' से जुड़कर यूएफओ से जुड़े गोपनीय रहस्यों को सार्वजनिक करने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. जैसे-जैसे अमेरिकी राजनीति में यूएफओ पारदर्शिता को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स) का दबाव बढ़ रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस आने वाले दिनों में इन गोपनीय फाइलों पर से पर्दा उठाने का साहस दिखाती है या नहीं. फिलहाल, डॉ. डेविस के दावों ने एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें आसमान और पेंटागन की सीलबंद तिजोरियों की ओर मोड़ दी हैं.