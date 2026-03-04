Advertisement
ईरान पर हमला कर बुरा फंसा US: 10 दिन और चली जंग तो खत्म हो जाएंगे हथियार! पेंटागन ने खड़े कर दिए हाथ

Iran America War: मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो अनिश्तकाल तक जंग लड़ सकते हैं. हालांकि इसके बाद पेंटागन ने उन्हें हथियार खत्म होने को लेकर वॉर्निंग दे दी है कि अगर 10 दिन और युद्ध चला तो जरूरी हथियार खत्म हो जाएंगे. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:40 AM IST
इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि युद्ध के मौजूदा हालात उनके हिसाब से नहीं चल रहे. ईरान अमेरिका-इजरायल को उनकी उम्मीद के हिसाब से ज्यादा जवाब दे रहा है. उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी तादाद में उसके महंगे जंगी साजो-सामान को तबाह किया. इसी कड़ी में अब पेंटागन ने भी बड़ी बात कही है. मीडिया रिपोर्ट्स में पेंटागन के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिकी हमले अगले 10 दिनों तक जारी रहते हैं, तो महत्वपूर्ण मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है.

CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बताया कि वाशिंगटन पहले से ही टोमाहॉक लैंड-अटैक मिसाइलों और एसएम-3 इंटरसेप्टर समेत प्रमुख मिसाइल प्रणालियों की कमी का सामना कर रहा है. अधिकारी ने कहा कि मिसाइलों और इंटरसेप्टर के भंडार में लगातार गिरावट के चलते अगले 24 घंटों में हमलों में भारी वृद्धि होने की आशंका है.

यह भी पढ़ें: ईरान अटैक के बाद तेल के दाम को लेकर टेंशन में दुनिया, ट्रंप की भविष्यवाणी ने चौंकाया

शुरुआती हमलों से ईरान की डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है. अगले चरण में ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर्स, मानवरहित हवाई वाहनों और नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाए जाने की संभावना है. पेंटागन को पैट्रियट मिसाइलों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी आंशिक वजह यह है कि रूस के साथ चार साल की जंग के दौरान यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने भंडार के बड़े हिस्से का उपयोग कर लिया है.

लंबी जंग हुई तो अमेरिका को इन हथियारों की कमी पड़ सकती है

लंबी जंग हुई तो अमेरिका को इन हथियारों की कमी पड़ सकती है
THAAD इंटरसेप्टर: पिछले संघर्ष में अमेरिका ने लगभग 25% स्टॉक इस्तेमाल कर दिया।
SM-3 मिसाइल: धीमी उत्पादन क्षमता के कारण इनका भंडार घट रहा है।
शिप-बोर्न इंटरसेप्टर: नौसेना के जहाजों पर तैनात कई मिसाइलें पहले ही खत्म हो चुकी हैं।
JDAM गाइडेड बम: लंबी लड़ाई में इन प्रिसिशन हथियारों की कमी पड़ सकती है।
एंटी-मिसाइल इंटरसेप्टर: ईरान हर महीने 100+ मिसाइल बनाता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 6-7 इंटरसेप्टर।
स्रोत: Al Jazeera, Wall Street Journal
बता दें कि अमेरिका और इजरायल को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है. एक जानकारी के मुताबिक पहले 24 घंटों के हमलों में ही अमेरिका को करीब 779 मिलियन डॉलर का खर्च आया. क्योंकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को चलाने करने में हर दिन लगभग 6.5 मिलियन डॉलर का खर्च आता है. खामेनेई और अन्य नेताओं को मारने से पहले, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दो विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूहों को तैनात किया था. हमले से पहले की इस सैन्य तैयारी पर लगभग 630 मिलियन डॉलर का खर्च आया था.

यह भी पढ़ें: तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार लेकिन...

ईरान संघर्ष में अमेरिका का खर्च: प्रमुख आंकड़े
स्थिति / घटना अनुमानित खर्च
पहले 24 घंटों के हमले लगभग 779 मिलियन डॉलर
USS Gerald R. Ford विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप का दैनिक संचालन करीब 6.5 मिलियन डॉलर प्रतिदिन
मिडिल ईस्ट में दो विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूहों की तैनाती लगभग 630 मिलियन डॉलर
संघर्ष लंबा चला तो अनुमानित कुल खर्च 210 अरब डॉलर तक
7 अक्टूबर 2023 के बाद इज़राइल को अमेरिकी सैन्य सहायता 21.7 बिलियन डॉलर
यमन, ईरान और मिडिल ईस्ट अभियानों पर खर्च 9.65 – 12.07 बिलियन डॉलर
कुल संबंधित अमेरिकी खर्च 31.35 – 33.77 बिलियन डॉलर
