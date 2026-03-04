ईरान पर हमला कर बुरा फंसा US: 10 दिन और चली जंग तो खत्म हो जाएंगे हथियार! पेंटागन ने खड़े कर दिए हाथ

इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि युद्ध के मौजूदा हालात उनके हिसाब से नहीं चल रहे. ईरान अमेरिका-इजरायल को उनकी उम्मीद के हिसाब से ज्यादा जवाब दे रहा है. उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया और बड़ी तादाद में उसके महंगे जंगी साजो-सामान को तबाह किया. इसी कड़ी में अब पेंटागन ने भी बड़ी बात कही है. मीडिया रिपोर्ट्स में पेंटागन के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर अमेरिकी हमले अगले 10 दिनों तक जारी रहते हैं, तो महत्वपूर्ण मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है.

CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बताया कि वाशिंगटन पहले से ही टोमाहॉक लैंड-अटैक मिसाइलों और एसएम-3 इंटरसेप्टर समेत प्रमुख मिसाइल प्रणालियों की कमी का सामना कर रहा है. अधिकारी ने कहा कि मिसाइलों और इंटरसेप्टर के भंडार में लगातार गिरावट के चलते अगले 24 घंटों में हमलों में भारी वृद्धि होने की आशंका है.

शुरुआती हमलों से ईरान की डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है. अगले चरण में ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर्स, मानवरहित हवाई वाहनों और नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाए जाने की संभावना है. पेंटागन को पैट्रियट मिसाइलों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी आंशिक वजह यह है कि रूस के साथ चार साल की जंग के दौरान यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने भंडार के बड़े हिस्से का उपयोग कर लिया है.

लंबी जंग हुई तो अमेरिका को इन हथियारों की कमी पड़ सकती है

लंबी जंग हुई तो अमेरिका को इन हथियारों की कमी पड़ सकती है THAAD इंटरसेप्टर: पिछले संघर्ष में अमेरिका ने लगभग 25% स्टॉक इस्तेमाल कर दिया। SM-3 मिसाइल: धीमी उत्पादन क्षमता के कारण इनका भंडार घट रहा है। शिप-बोर्न इंटरसेप्टर: नौसेना के जहाजों पर तैनात कई मिसाइलें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। JDAM गाइडेड बम: लंबी लड़ाई में इन प्रिसिशन हथियारों की कमी पड़ सकती है। एंटी-मिसाइल इंटरसेप्टर: ईरान हर महीने 100+ मिसाइल बनाता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 6-7 इंटरसेप्टर। स्रोत: Al Jazeera, Wall Street Journal © ZEE NEWS

बता दें कि अमेरिका और इजरायल को यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है. एक जानकारी के मुताबिक पहले 24 घंटों के हमलों में ही अमेरिका को करीब 779 मिलियन डॉलर का खर्च आया. क्योंकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को चलाने करने में हर दिन लगभग 6.5 मिलियन डॉलर का खर्च आता है. खामेनेई और अन्य नेताओं को मारने से पहले, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दो विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूहों को तैनात किया था. हमले से पहले की इस सैन्य तैयारी पर लगभग 630 मिलियन डॉलर का खर्च आया था.

