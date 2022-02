मास्कोः मैक्रों-पुतिन मुलाकात, बैठक की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर लोगों ने यूं लिए मजे

मास्कोः यूक्रेन को लेकर गतिरोध बरकरार है. रूस पर यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वह यूक्रेन पर हमला कर सकता है. ऐसे में रूस और अमेरिका में ठनी हुई है. हालांकि, इसी बीच इस गतिरोध को कम करने के प्रयास में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मास्को में अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की.

बता दें कि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास 100,000 से अधिक सैनिकों को जमा कर दिया है, तब से इस तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है. भले ही दोनों राष्ट्रपतियों की यह बैठक युद्ध जैसे हालात के बीच हुई हो, जिसमें अमेरिका और रूस ने यूक्रेन संकट पर एक-दूसरे को चेतावनी दी हैं. दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद सरकारी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार बातें करते हुए मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं.

Will Putin and Macron do face painting after? #Ukraine #pointless #lipservice pic.twitter.com/hi9agrWzmZ

— Tarquin (@Tarquin_Helmet) February 7, 2022