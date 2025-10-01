Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत शहर में नहीं मिल रहा घर, वेटिंग लिस्ट में 66,117 लोग, क्यों मुंह खोले खड़ी हैं मुश्किलें?

Australia News: ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में रहने के लिए लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है, आलम ऐसा है कि 66117 लोग वेटिंग लिस्ट में लगे हैं. इसके पीछे की क्या वजह है जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 01, 2025, 07:34 PM IST
Victoria News: दुनियाभर के कई ऐसे देश हैं जहां के कुछ शहरों में रहने के लिए लोग बेताब रहते हैं. हालांकि इन शहरों में घर पानी आसान काम नहीं होता है, ऐसी ही खबर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया से सामने आई है. यहां पर लोगों को घर ढूढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मुश्किलों का आलम ऐसा है कि 66117 लोग वेटिंग लिस्ट में लगे हैं. इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं विस्तार के साथ. 

इसे लेकर द काउंसिल टू होमलेस पर्सन (सीएचपी) नाम के एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार विक्टोरिया में मार्च 2025 तक सरकार द्वारा समर्थित सामाजिक आवास के लिए 66,117 लोग वेटिंग लिस्ट में थे. बता दें, ये आंकड़ा 2024 की तुलना में 7.4 प्रतिशत ज्यादा है.इसमें कहा गया है कि विक्टोरिया में सामाजिक आवास का अनुपात, जो उन लोगों के लिए आरक्षित है, जो सामान्य बाजार मूल्य पर आवास का खर्च नहीं उठा सकते, 3 प्रतिशत है, जो ऑस्ट्रेलिया के आठ राज्यों और क्षेत्रों में सबसे कम है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्टोरिया में पारिवारिक हिंसा की वजह से हर महीने 13 हजार लोग बेघर सहायता सेवाओं का सहारा लेते हैं, और 10,000 से ज्यादा लोग हर महीने आवास की सामर्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बेघर सहायता सेवाओं का सहारा लेते हैं. जून में 33,467 विक्टोरियावासियों को विशेषज्ञ बेघर सेवाओं से सहायता मिल रही थी, जो जुलाई 2017 से 9.7 प्रतिशत ज्यादा है. विक्टोरिया जनसंख्या के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां मार्च तक 70.5 लाख निवासी थे जो राष्ट्रीय जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत है.

सीएचपी रिपोर्ट में तीन प्रमुख सिफारिशें की गईं, जिनमें राज्य सरकार से हर साल कम से कम 4,000 नए सामाजिक आवास बनाने, बेघर होने की रोकथाम के लिए निवेश बढ़ाने और संकटकालीन आवास एवं बेघर सेवाओं के लिए धन जुटाने का आह्वान किया गया. सीएचपी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा डि नताले ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि विक्टोरिया में हर दिन, हजारों लोगों को किराया चुकाने, हिंसा से बचने या बेघर होने के बीच असंभव विकल्पों का सामना करना पड़ता है. आवास की सामर्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण विशेषज्ञ बेघर सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक-तिहाई से ज्यादा विक्टोरिया में रहते हैं, लेकिन आवास और बेघर सेवाओं में राज्य सरकार का निवेश राष्ट्रीय औसत से कम है. (आईएएनएस)

