Russia Ukraine War: यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के कई अन्य देशों ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगाए. युद्ध के 7 महीने बाद भी रूस यूक्रेन में जीत दर्ज नहीं कर सका है. उसकी सेना के हौसले भी पस्त हो रहे हैं. दो दिन पहले पुतिन ने देश की अखंडता की रक्षा की बात कहते हुए 3 लाख रिजर्व सैनिक जुटाने के लिए देश में आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की थी. लेकिन उनका यह आदेश देश के लोगों को रास नहीं आ रहा है. लोग सेना में जाने से बचने के लिए या तो देश छोड़ने की तैयारी में हैं या फिर कुछ बहाने बना रहे हैं.

गूगल पर ये कर रहा ट्रेंड

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन के इस ऐलान के बाद देश में कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी हुए. प्रदर्शन में उतरे 13 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं कुछ लोगों ने गूगल पर 'how to break an arm at home' यानी 'घर पर हाथ कैसे तोड़ें' व ऐसे ही कुछ अन्य ऑप्शन सर्च करना शुरू कर दिया. घर पर हाथ कैसे तोड़ें रूस में घोषणा के अगले दिन गूगल (Google) पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड बन गया. लोग अलग-अलग तरकीब ढूंढ़ रहे हैं ताकि सेना में जाने से बचा जा सके. कुछ लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि रूस से भागकर कहां जाएं.

देश छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ी, टिकट फुल

वहीं दूसरी ओर इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जाने लगे हैं. अचानक हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग तेज हो गई. बाहर की कई फ्लाइटों की बुकिंग फुल हो चुकी है. वहीं फ़िनलैंड, जॉर्जिया और मंगोलिया की सीमाओं पर 5 घंटे की लंबी कतारों के साथ, कई हजार लोगों ने देश से भागने की कोशिश भी की. बुकिंग बढ़ने से हवाई जहाज के टिकटों की कीमत भी बढ़ गई है. सभी एयरलाइंस की बुकिंग फुल है.

