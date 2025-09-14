ये देश मात्र ₹2.50 लाख में दे रहा है परमानेंट रेजीडेंसी का मौका, बस ये है शर्तें
ये देश मात्र ₹2.50 लाख में दे रहा है परमानेंट रेजीडेंसी का मौका, बस ये है शर्तें

स्पेन, यूरोप में स्थित एक आकर्षक देश है जो अब भारतीयों को भी स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी का मौका दे रहा है. परमानेंट रेजीडेंसी के तहत आप स्पेन में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं. 

Sep 14, 2025
Spain Permanent Residency: भारतीयों के बीच विदेशों में बसने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन दुनिया के कई देशों के वीजा नियम सख्‍त होने की वजह से ज्‍यादातर भारतीयों का ये सपना पूरा नहीं हो पाता है. लेकिन क्या आप जानते है दुनिया में कुछ ऐसे देश है जो परमानेंट रेजीडेंसी का मौका देते है. ताजा जानकारी के अनुसार, यूरोप में स्थित स्पेन भी अब परमानेंट रेजीडेंसी का मौका दे रहा है. बता दें, यूरोप में स्थित स्पेन अपने उच्च जीवन स्तर, अच्छी जलवायु, सुंदर दृश्यों, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है. स्पेन स्थायी निवास की सुविधा प्रदान करता है जिसके तहत आप देश में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं तथा भारतीय भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी कैसे करें प्राप्त   

गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. जानकारी के मुताबिक, भारतीय नागरिक स्पेन के मेन वीजा को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी दिलाता है. स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी के लिए आप रोजगार वीजा, छात्र वीजा, गैर लाभकारी वीजा और निवेश वीजा के जरिए परमानेंट रेजीडेंसी प्राप्त कर सकते हैं. 

स्पेन में परमानेंट रेजीडेंसी प्राप्त करने की पात्रता   

स्पेन में काम करने और रहने के लिए पात्र होने के लिए आपको कई मानदंडों को पूरा करना होगा. जानकारी के मुताबिक, आपको कानूनी तौर पर स्पेन में लगातार 5 वर्षों तक रहना होगा. आपका निवास वैध होना चाहिए तथा कार्य, स्व-रोजगार, छात्र या निवास परमिट जैसे परमिट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए. एक साफ आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य है. एक नोटरीकृत दस्तावेज जिसमें यह बताया गया हो कि आप वीजा का अनुरोध क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य, स्थान, स्पेन में रहने की अवधि प्रमाणित स्पेनिश अनुवाद के साथ होनी चाहिए.  

कैसे करें आवेदन  

चरण 1: वैध निवास परमिट के साथ लगातार 5 वर्षों तक स्पेन में रहें.  

चरण 2: आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें जिनमें शामिल हैं 

भरा हुआ आवेदन पत्र EX-11 , वैध पासपोर्ट और निवास परमिट , निरंतर निवास का प्रमाण (किराया अनुबंध, उपयोगिता बिल, पंजीकरण प्रमाणपत्र)  , वित्तीय साधनों का प्रमाण , स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण  , आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र  

चरण 3: आव्रजन कार्यालय या स्थानीय पुलिस स्टेशन में आवेदन जमा करें.  

चरण 4: आवेदन शुल्क का भुगतान करें, जो लगभग € 2,265 है.  

चरण 5: आवेदन स्वीकृति की प्रतीक्षा करें.  

चरण 6: स्वीकृति मिलने पर स्पेन में रहने और काम करने की अनुमति वाला एक स्थायी निवास कार्ड प्राप्त करें. 

स्थायी निवास कार्ड का नवीनीकरण हर पांच साल में किया जाना चाहिए भले ही निवास परमिट स्वयं अनिश्चितकालीन हो.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Spain Permanent Residency

