ये देश मात्र ₹27000 में दे रहा है परमानेंट रेजीडेंसी, पढ़ाई और जॉब भी करने का मौका
दुनिया

ये देश मात्र ₹27000 में दे रहा है परमानेंट रेजीडेंसी, पढ़ाई और जॉब भी करने का मौका

Brazil Permanent Residency: एक बार जब आपको परमानेंट रेजीडेंसी मिल जाती है, तो आप ब्राजील में बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं. लेकिन आपके आवेदन की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:46 PM IST
ये देश मात्र ₹27000 में दे रहा है परमानेंट रेजीडेंसी, पढ़ाई और जॉब भी करने का मौका

Brazil Permanent Residency: हाल के दिनों में भारतीयों के बीच विदेश में बसने का चलन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है. लेकिन, दुनिया के कई देशों के रेजिडेंसी और वीजा के नियम सख्‍त होने की वजह से ज्‍यादातर लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो पाता. लेकिन, अब भारतीय अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं. ब्राजील मात्र ₹27,000 में परमानेंट रेजीडेंसी दे रहा है और इसके साथ ही पढ़ाई और जॉब भी करने का मौका मिल रहा है. 

ब्राजील अपनी सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. लेकिन, ये देश उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है जो यहां आकर बसना चाहते हैं. ब्राजील स्थायी निवास की सर्विस देता है, जिससे विदेशी लोग देश में बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं. काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं और भारतीय भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

ब्राजील को एक मिलनसार देश माना जाता है. लेकिन कुछ जगहों पर रहने का खर्च ज्यादा हो सकता है. अगर आप जरूरी शर्तों को पूरा कर सकते हैं और ज्यादा खर्च उठा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है.

यह भी पढ़ें: खुद के बुने जाल में फंस गया कैदी, दीवारें बनी काल, पुलिस ने भी खड़े कर दिए हाथ, आखिर जेल में क्या हुआ?

जानिए आप कैसे पा सकते हैं परमानेंट रेजीडेंसी

ब्राजील में किसी व्यवसाय या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं. नौकरी और स्पॉन्सरशिप मिलने से आपको अस्थायी निवास वीजा मिल सकता है, जिसे आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर बढ़ाया या स्थायी वीजा में बदला जा सकता है. ब्राजील के किसी व्यक्ति से शादी करने या ब्राजील में बच्चे होने से आप परमानेंट रेजीडेंसी के लिए पात्र हो जाते हैं. रिटायर हुए विदेशी नागरिक अस्थायी निवास परमिट के लिए पात्र हो सकते हैं, जो आपको ब्राजील में दो साल रहने के बाद परमानेंट रेजीडेंसी पाने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप अन्य शर्तें भी पूरी करते हों.

नियमित आय (आमतौर पर हर महीने 2,000 USD, लगभग 1,76,183 रुपये) होने पर दो साल के लिए वैध अस्थायी निवास परमिट के लिए पात्र हो सकते हैं. इसे रीन्यू किया जा सकता है या इसे बिना किसी समय सीमा वाले निवास परमिट में बदला जा सकता है. 2024 से, मान्यता प्राप्त ब्राजीलियन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट जो स्थानीय स्तर पर नौकरी करते हैं, वे दो साल के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उन्हें परमानेंट रेजीडेंसी पाने में मदद कर सकता है. ब्राजील में बसने के ये तरीके नागरिकता की गारंटी नहीं देते, लेकिन ये नागरिकता पाने की दिशा में पहला जरूरी कदम हैं.

जानिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?

ब्राजील के स्थायी निवास के लिए पात्र होने के लिए आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा:-

  1. आपने रियल एस्टेट में 700,000 BRL (लगभग 1,14,18,426 रुपये) या ब्राजील के किसी व्यवसाय में 500,000 BRL (लगभग 81,56,019 रुपये) का निवेश किया हो.

  2. ब्राजील में स्थायी निवास के दौरान सभी निवेश बनाए रखने होंगे.

  3. आपको फंड का सबूत, बिजनेस प्लान देना होगा और निवेश बनाए रखना होगा.

  4. आपके पास ब्राजील की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कम से कम 2-4 साल तक ये कानूनी स्थिति बनी रहनी चाहिए.

  5. अगर आप रिटायरमेंट स्कीम के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ऊपर बताए अनुसार नियमित पेंशन आय का सबूत देना होगा. 

  6. वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए.

  7. पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जिसमें ये बताया हो कि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

  8. ब्राजील में रहने का सबूत होना सबूत होना चाहिए ये साबित करने वाले डॉक्यूमेंट कि आप नौकरी करते हैं. 

  9. परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस बनाए रखने के लिए आप लगातार दो साल से ज्यादा समय तक ब्राजील से बाहर नहीं रह सकते हैं.   

कैसे परमानेंट रेजीडेंसी के लिए अप्लाई करें

  • संबंधित वीजा के लिए निवेश करें और उसके अनुसार डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें.

  • अस्थायी वीजा और अन्य डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन फॉर्म भरें.

  • अगर आप ब्राजील में हैं, तो अपना आवेदन ब्राजीलियन वाणिज्य दूतावास या संघीय पुलिस को जमा करें.

  • परमानेंट रेजीडेंसी के लिए USD 100-300 (INR 8,813-26,440) का आवेदन शुल्क जमा करें, जिसमें निवास प्राधिकरण शुल्क, राष्ट्रीय माइग्रेशन पंजीकरण कार्ड शामिल होंगे.

  • अपने सभी डॉक्यूमेंट और आवेदन फॉर्म डिजिटल रूप से या अपॉइंटमेंट के दौरान जमा करें.

  • अप्रूवल का इंतजार करें, इसमें आमतौर पर 4-6 महीने लगते हैं.

  • ब्राजील में संघीय पुलिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अप्रूवल के बाद अपना रेसिडेंट ID कार्ड प्राप्त करें.   

ये बातें आपको जननी चाहिए

एक बार जब आपको परमानेंट रेजीडेंसी मिल जाती है, तो आप ब्राजील में बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं. लेकिन आपके आवेदन की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है. साथ ही, सिर्फ परमानेंट रेजीडेंसी होने से ही नागरिकता नहीं मिलती. इसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. परमानेंट रेजीडेंसी स्टेटस बनाए रखने के लिए आप लगातार दो साल से ज्यादा समय तक ब्राजील से बाहर भी नहीं रह सकते.

;