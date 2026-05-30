'होर्मुज में परमानेंट टोल मंजूर नहीं...', इस मुस्लिम देश ने दे दी चेतावनी, कहा- दुनिया को झेलना होगा इसका बोझ

Qatar on Hormuz Strait news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए कतर ने कहा है कि होर्मुज में परमानेंट टोल मंजूर नहीं है. हालांकि, उसने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि होर्मुज में लगी बारुदी सुरंगी हटाने जैसे कार्यों के लिए अस्थायी शुल्क लगाए जाने पर बातचीत हो सकती है.
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Qatar on Hormuz Strait toll fees news: क़तर ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है. उसका कहना है कि ऐसी किसी भी फीस का बोझ आखिरकार दुनियाभर के उपभोक्ताओं को सहना पड़ेगा. हालांकि, अगर समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने या अस्थायी उद्देश्यों के लिए किसी अवधि विशेष में टेंपरेरी फीस निर्धारित की जाती है तो उसका समर्थन किया जा सकता है. यह बात क़तर के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मामलों के राज्य मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने कही. वे शनिवार को सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे.
अब्दुलरहमान अल थानी ने कहा कि कतर और उनके पड़ोसी खाड़ी देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए दीर्घकालिक टोल वसूली व्यवस्था के सख्त खिलाफ हैं. शेख सऊद ने कहा, 'दोहा और खाड़ी क्षेत्र के हमारे साझेदारों ने स्पष्टता से कहा है कि होर्मुज में शुल्क लगाने का असर हमेशा उपभोक्ताओं पर पड़ता है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं.'
अपने इसी संबोधन में उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी टोल वसूली के लिए सहमत होने की बात भी कही. उन्होंने कहा, अगर होर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने या दूसरे अस्थायी उद्देश्यों के लिए टेंपरेरी टोल निर्धारित करने की बात आती है तो इस पर बातचीत की जा सकती है. लेकिन यह वसूली दीर्घकालिक और स्थायी नहीं होनी चाहिए.
कतर के राज्य मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात के लिए संभावित टोल ढांचे पर चर्चा कर रहे हैं. जारी रखे हुए हैं. यह जलमार्ग पूरी दुनिया में ऊर्जा और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में अगर ईरान जबरदस्ती वहां से टोल वसूली जारी रखता है तो पूरी दुनिया में उथल-पुथल के हालात बन जाएंगे.
ईरान के इस इरादे का अमेरिकी राष्ट्रपति सख्ती से विरोध कर रहे हैं. उन्होंने फिर दोहराया कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न करे और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोला जाए. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाएगा, समुद्री मार्ग को बिना टोल के खोलेगा और समृद्ध यूरेनियम के भंडार को समाप्त करने में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा.
वहीं ईरान ने ट्रंप के इस बयान को निराधार बताया है. ईरानी मीडिया ने सरकार के हवाले से रिपोर्ट जारी कर बताया कि होर्मुज से बिना टोल के गुजरने संबंधी कोई प्रावधान समझौते के मसौदे में नहीं है. ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की परमाणु सामग्री संबंधी टिप्पणियों को भी पूरी तरह निराधार बताया. अफसरों ने माना कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है.
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