'वे कभी भी न्यूक्लिर वेपन हासिल नहीं कर पाएंगे...,' ईरान को तबाह करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा अमेरिका, ट्रंप के इस सहयोगी ने दी खुली धमकी

Iran-Israel War: इजरायल और अमेरिका की ओर से संयुक्त हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है. उसने कई खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है. वहीं ईरान की ओर से जंग अभी भी जारी है. अब इसको लेकर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सोमवार (2 मार्च 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान पूरी तरह से लेजर फोकस्ड है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का मिलिट्री ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है.

'वे कभी भी न्यूक्लिर वेपन हासिल नहीं कर पाएंगे...'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के साथ मौजूद हेसगेथ ने कहा,' ईरानी मिसाइलों को तबाह करो, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन को नष्ट करो, उनकी नौसेना और अन्य डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करो और वे कभी भी न्यूक्लिर वेपन हासिल नहीं कर पाएंगे.' हेगसेथ ने ऑपरेशन के लिए कोई डेडलाइन बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनंत काल तक नहीं चलेगा.

'मिसाइल के खतरे को नष्ट करो...'

हेगसेथ ने कहा,' यह इराक नहीं है. यह अंतहीन नहीं है. मैं दोनों जंगों में मौजूद था. हमारी पीढ़ी बेहतर जानती है और राष्ट्रपति (ट्रंप) भी. उन्होंने पिछले 20 सालों के राष्ट्र निर्माण युद्धों को मूर्खतापूर्ण बताया और वे सही हैं. यह इसके बिल्कुल विपरीत है. यह अभियान एक स्पष्ट, विनाशकारी और निर्णायक मिशन है. मिसाइल के खतरे को नष्ट करो, नौसेना को नष्ट करो, नो न्यूक्स.'

'ईरान ने हमारे सिर पर बंदूक तान रखी थी...'

हेगसेथ ने कहा कि फिलहाल ईरान में अमेरिकी सेना की कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भविष्य में 'क्या करेंगे या नहीं करेंगे' इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे. पेंटागन ने सोमवार ( 2 मार्च 2026) को बताया कि इस मिशन में एक और अमेरिकी सैनिक शहीद हो गया है. इससे पहले वीकेंड में कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की गई थी. हेगसेथ ने कहा कि स्ट्रैटजिक कमांडर सेंटर पर हमले के बाद चारों सैनिक मारे गए. हेगसेथ ने ईरान पर जंग शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान का हठी और परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ-साथ ग्लोबल शिपिंग लाइनों को टारगेट करना भी युद्ध का कारण है. उन्होंने कहा,' ईरान ने हमारे सिर पर बंदूक तान रखी थी और झूठ बोलकर परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था.'