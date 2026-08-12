रूसी तेल पर टिप्पणी पड़ी भारी! भारतीय यूजर्स की ट्रोलिंग से घबराए ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, बोले- 'ऐसा मत करो'

Trump Advisor Peter Navarro Trolled: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो एक बार फिर भारत और उसकी व्यापार नीतियों पर बयान देकर सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार उनके तेवर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं. रूसी तेल खरीद और उच्च टैरिफ को लेकर भारत की तीखी आलोचना करने वाले नवारो ने अब भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे इंटरनेट पर उन पर हमले करना बंद करें.
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवारो ने स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ उनके बयानों के बाद उन्हें भारतीय इंटरनेट यूजर्स के भारी गुस्से और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है.
भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं से असहज दिख रहे नवारो ने संवाददाताओं से कहा कि सच कहूं तो, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने इंटरनेट पर मुझ पर तरह-तरह के तीखे हमले किए हैं. मैं उनसे बस यही कहूंगा कि ऐसा मत कीजिए. हम अमेरिका में समस्याओं का समाधान इस तरीके से नहीं निकालते हैं. नवारो ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीद और उच्च सीमा शुल्क (टैरिफ) नीतियों की आलोचना की, तो भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने उन पर 'फायरबॉम्बिंग' (भीषण ट्रोल्स हमला) कर दिया.
Breaking: "I got actually firebombed by the Indian continent on the internet. All I would say to you, don't do that. That's not how we resolve problems here in America," says White House official Peter Navarro after getting trolled online for insulting statements about India pic.twitter.com/iH2sHMOGWB
Shashank Mattoo (@MattooShashank) August 11, 2026
पीटर नवारो लंबे समय से भारत की व्यापार नीतियों के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं. वे भारत को टैरिफ का महाराजा तक कह चुके हैं. हाल के महीनों में उन्होंने भारत पर रूस-यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की 'वॉर मशीन' को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग करने का गंभीर आरोप लगाया था. बता दें कि नवारो ने भारत के रूसी तेल व्यापार को मौकापरस्त बताते हुए भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट कहा था.
उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेच रहा है. नवारो का तर्क था कि एक तरफ अमेरिकी करदाताओं का पैसा यूक्रेन की मदद में लग रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के इस व्यापार से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.
अपनी पुरानी बयानबाजी के बीच नवारो ने अब यह दावा किया है कि भारत और रूस के तेल व्यापार से जुड़ी समस्या अब काफी हद तक सुलझ गई है. उन्होंने इस बात का श्रेय खुद को देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से इतना तेल नहीं खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद यह व्यापार अचानक बढ़ गया. नवारो के अनुसार, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और दबाव के कारण ही भारत ने रूस के साथ अपने तेल व्यापार के चक्र को सीमित किया है.
नवारो के इन आरोपों पर भारत सरकार पहले ही कड़ा ऐतराज जता चुकी है. पिछले साल जब नवारो ने भारतीय तेल खरीद पर टिप्पणी की थी, तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके बयानों को सिरे से खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि हमने पीटर नवारो के गलत और गुमराह करने वाले बयानों को देखा है. भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है, और हम उनके इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं. भारत हमेशा से यह स्पष्ट करता आया है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखने और अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना एक तार्किक और जिम्मेदार कदम था.