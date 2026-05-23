पेट्रोल, प्राइज और प्रेशर...कैसे ईरान युद्ध ने अमेरिकी मिडिल क्लास का भट्टा बैठा दिया? लोगों के टूट रहे सारे सपने

Impact of Iran War on American People: ईरान जंग की कीमत इतनी महंगी चुकानी पड़ेगी, ये अमेरिकी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. इस जंग की वजह से अमेरिका में पेट्रोल-डीजल के दाम काफी उछल चुके हैं, जिससे वहां हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है. इसका सबसे खराब असर वहां के मिडिल क्लास को झेलना पड़ रहा है. उनके सपने कहीं टूटकर बिखर चुके हैं.
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Impact of Iran War on American Middle Class: अमेरिका और ईरान में जारी टेंशन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है. दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं. अपनी मांग मनवाने के लिए दोनों पक्षों ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है, जहां से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है. इसके चलते भारत समेत पूरी दुनिया में तेल-गैस का गंभीर संकट बना हुआ है. अमेरिकी मिडिल क्लास भी इस संकट से अछूता नहीं है. वहां पर लोगों को न केवल महंगाई बल्कि बेरोजगारी और गरीबी का भी सामना करना पड़ रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई रुकने की वजह से अमेरिका में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं. इससे वहां महंगाई बढ़ी है, जिसने परिवारों का बजट हिलाकर रख दिया है. पिछले एक साल में अमेरिकियों को जो औसत वेतन वृद्धि मिली थी, उसका असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. इसकी वजह से अमेरिकी मिडिल क्लास पर भारी बोझ पड़ा है और वहां पर उपभोक्त खर्च निचले स्तर पर पहुंच गया है. हालांकि, घरेलू स्तर पर बढ़ते दबाव के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में अब भी काफी मजबूत बनी हुई है.
ऊर्जा लागत बढ़ने से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ी है. अप्रैल में उपभोक्ता कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं. इसका असर अब ईंधन से आगे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है. पिछले एक साल में वहां पर खाद्य पदार्थों की कीमतें 3.2% बढ़ीं, जबकि हवाई किराए में 20.7% तक का उछाल आ चुका है. इसके चलते वहां पर पहले से महंगाई झेल रहे परिवारों पर ज्यादा बोझ पड़ गया है.
अमेरिका में पिछले तीन सालों में लोगों को अच्छी-खासी वेतन वृद्धि मिली थी. जिसके चलते उन्हें बढ़ती महंगाई का असर महसूस नहीं हुआ. लेकिन अब महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां के परिवार इसे झेल नहीं पा रहे हैं. 2023 के बाद पहली बार वार्षिक महंगाई दर ने वेतन वृद्धि को पीछे छोड़ दिया. इसका सबसे खराब असर मिडिल और लो इनकम वाले परिवारों पर पड़ा है. वे अब घर का सामान्य खर्च बनाए रखने के लिए बचत या कर्ज पर निर्भर हो गए हैं.
अमेरिका के शेयर बाजार एआई की मांग और मजबूत कॉर्पोरेट मुनाफे की वजह से रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन वहां के बॉन्ड बाजार कमजोर हुए हैं. वहां पर मॉर्टगेज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे आवास बाजार और महंगा हो जाएगा. जिससे लोगों के लिए अपना खुद का घर बनाने का सपना बुरी तरह टूट जाएगा. पेट्रोल की महंगाई ने उनके सपनों और बजट दोनों पर भारी प्रेशर डाल दिया है. ईरान युद्ध ने अमेरिकी मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है.
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