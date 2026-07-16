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दुनिया भर में चीन का बढ़ा दबदबा, अमेरिका रह गया पीछे; ट्रंप से काफी आगे जिनपिंग; रिपोर्ट में खुलासा

प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में पाया गया है कि अमेरिका के मुताबले चीन के प्रति दुनिया के कई देशों की सकारात्मकता बढ़ी है. हालिया सर्वे से ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:45 PM IST
दुनिया भर में चीन का बढ़ा दबदबा, अमेरिका रह गया पीछे; ट्रंप से काफी आगे जिनपिंग; रिपोर्ट में खुलासा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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