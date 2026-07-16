/दुनिया भर में चीन का बढ़ा दबदबा, अमेरिका रह गया पीछे; ट्रंप से काफी आगे जिनपिंग; रिपोर्ट में खुलासा

Pew Research Center Report: किसी जमाने में दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाला अमेरिका अब कमजोर होता जा रहा है. हाल में ही सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि अमेरिका की साख पर बट्टा लग चुका है. विश्वास के मामले चीन अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में 36 में से 25 देशों का अमेरिका और ट्रंप से अधिक पॉजिटिव रुख चीन और शी जिनपिंग के लिए है.
दरअसल, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सालों तक दुनिया में चीन की तुलना में अमेरिका के प्रति अधिक सकारात्मक धारणा रही, लेकिन इस वर्ष यह रूझान पलट गया है. सर्वे के अनुसार, अधिकांश देशों ने चीन को अमेरिका से बेहतर माना है. यह रिपोर्ट ट्रंप को चिंता में डाल सकती है.
जानकार बताते हैं कि अमेरिका पर लोगों का विश्वास कम होने की असली वजह ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच बढ़ा तनाव है. यह सर्वे फरवरी से मार्च के बीच किया गया है. इस सर्वेक्षण में 36 देशों और क्षेत्रों में से 25 देशों में लोगों ने अमरिका की तुलना में चीन का अधिक विश्वसनीय माना है.
इन देशों में कनाडा और मेक्सिको जैसे देश भी शामिल हैं. खास बात है कि यह सर्वे ऐसे समय पर किया गया है, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है. ये सर्वे गत बुधवार को जारी किया गया है. जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, 36 देशों में से 22 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अधिक सकारात्मक माना है. इनमें कनाडा, मेक्सिको और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ देशों ने दोनों नेताओं के प्रति काफी कम भरोसा जताया.
वहीं, प्यू रिसर्च सेंटर की ग्लोबल एटीट्यूड्स रिसर्च की एसोसिएट डायरेक्टर और अध्ययन से जुडी शोधकर्ता लॉरा सिल्वर ने कहा कि करीब दो दशकों में वैश्विक जनमत रखने के दौरान यह पहला मौका है, जब चीन को अमेरिका से अधिक सकारात्म रूप से देखा जा रहा है. पिछले कुछ समय में यह स्थिति काफी उलटी रही है.
जानकार मानते हैं कि दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर काबिज होने के बाद ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए और दुनिया भर के देशों को लेकर कई ऐसे दावे किए हैं, जिसने अमेरिका का भरोसा कम किया है. राष्ट्रपति पद पर बनने के बाद ट्रंप ने कनाडा से आयातित वस्तुओं पर कई शुल्क लगाए थे. इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया था कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे.
यही कारण है कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन और नीदरलैंड सहित कई प्रमुख यूरोपीय देशों में भी दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति लोगों की राय बदली है. पिछले कुछ समय में जहां ब्रिटेन में अधिकांश लोगों की राय अमेरिका को लेकर सकारात्मक थी, तो वहीं अब यही राय चीन के लिए हो गई है. इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान के मामले में अमेरिका अब भी चीन से काफी आगे है. हालांकि, दोनों देशों के बीच अंतर कम हुआ है.