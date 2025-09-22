नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई हिंसक झड़प, दर्जनों लोग घायल; जानें क्या है पूरा मसला

Philippine: फिलीपींस की राजधानी मनीला में राष्ट्रपति भवन के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार इस झड़प में कम से कम 70 पुलिसकर्मी घायल हुए है. यह हिंसक झड़प तब हुई जब शहर में एक शांतिपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी रैली हो रही थी, जिसमें 33000 से अधिक लोग शामिल हुए थे. जानकारी के अनुसार, लोगों ने झड़प के दौरान पत्थर, बोतलें और आग लगाने वाले बम फेंके, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया. बता दें, प्रदर्शनकारी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर कमीशन के खिलाफ विरोध कर रहे थे. बता दें कि राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने जुलाई में अपने भाषण में इस भ्रष्टाचार कांड को उजागर किया था और जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित किया था. मनीला पुलिस के अनुसार, हिंसा के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है.

हमारा उद्देश्य लोकतंत्र अस्थिर करना नहीं: कार्डिनल पाब्लो

प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि स्थिति नियंत्रित है लेकिन चेतावनी दी है कि हिंसा और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए छात्र कार्यकर्ता अल्थिया त्रिनिदाद ने मनीला में कहा कि मुझे बुरा लगता है कि हम गरीबी में डूबे रहते हैं और हम अपने घर, अपना जीवन और अपना भविष्य खो देते हैं, जबकि वे हमारे करों से बड़ी संपत्ति कमाते हैं जिसका उपयोग वे अपनी लक्जरी कारों, विदेशी यात्राओं और बड़े कॉर्पोरेट लेनदेन के लिए करते हैं. फिलीपींस के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने एक बयान में कहा कि हमारा उद्देश्य लोकतंत्र अस्थिर करना नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है. उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और जवाबदेही की मांग करने का आह्वान किया.

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में पाई गई थी खामियां

राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने पहली बार जुलाई में अपने वार्षिक भाषण में बाढ़ नियंत्रण भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर किया था. बाद में उन्होंने 545 अरब पेसो से अधिक की 9855 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में से कई में विसंगतियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया था जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से शुरू होनी थीं. उन्होंने भ्रष्टाचार के स्तर को भयानक बताया और अपने लोक निर्माण सचिव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया.

बता दें, फिलीपींस में जनता का आक्रोश तब भड़क उठा जब एक धनी दंपति, जिन्होंने कई निर्माण कंपनियां चलाईं और आकर्षक बाढ़ नियंत्रण परियोजना अनुबंध जीते ने मीडिया साक्षात्कारों के दौरान अपनी दर्जनों यूरोपीय और अमेरिकी लग्जरी कारों को दिखाया. इस बेड़े में 42 मिलियन पेसो ($737,000) की एक ब्रिटिश लग्जरी कार भी शामिल थी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि इसके साथ एक मुफ्त छाता आया था.