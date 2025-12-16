Bondi Beach Attack: क्या IS से जुड़े आतंकियों से मिले थे सिडनी में नरसंहार करने वाले बाप-बेटे? फिलीपींस दौरे से उठे कयास

Australia Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बॉन्डी बीच पर 15 लोगों के नरसंहार की घटना के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं. अब सामने आया है कि हमलावर 1 नवंबर को फिलीपीन एयरलाइंस की फ्लाइट से सिडनी से मनीला और फिर दवाओ तक गए थे.

फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मंगलवार को यह जानकारी दी. ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि 50 साल के साजिद अकरम जो भारतीय नागरिक और ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, ने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की. जबकि उनके बेटे 24 साल के नवीद अकरम, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया. दोनों उसी फ्लाइट से एक साथ पहुंचे थे.

3 दशक का सबसे घातक हमला

दोनों PR212 फ्लाइट से 28 नवंबर को मनीला होते हुए दवाओ से वापस सिडनी आए थे. रविवार को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुआ हमला देश के पिछले 30 साल में सबसे घातक अटैक है. यहूदी समुदाय पर इस हमले की जांच आतंकवादी कृत्य के तौर पर की जा रही है.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि फिलीपींस आकर इन लोगों ने क्या किया या फिर दवाओ पहुंचकर ये दोनों कहीं और भी गए. वह इसलिए क्योंकि दवाओ में एक मिंडानाओ शहर है, जहां आईएसआईएस से जुड़े धड़े और आतंकी समूहों का बसेरा है.

साल 2017 में इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकियों ने दक्षिणी शहर मारावी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और सेना के जमीनी हमलों और हवाई हमलों के बावजूद पांच महीनों तक उस पर कब्जा बनाए रखा.

मारावी में मारे गए थे 1100 लोग

मारावी की घेराबंदी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश की सबसे बड़ी लड़ाई थी, के कारण लगभग 350,000 निवासी विस्थापित हुए और 1,100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर आतंकवादी थे.

जबकि फिलीपींस की सशस्त्र सेना इन रिपोर्टों की पुष्टि कर रही है, उसके प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सेना विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और संभावित आतंकवादी संबंधों से जुड़े मामलों पर संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है.

अस्पताल में भर्ती है नावीद अकरम

गौरतलब है कि 24 साल के हमलावर नावीद अकरम को गंभीर चोटें आई हैं और वह पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है. जबकि उसके पिता साजिश अकरम को पुलिस ने घटनास्थल पर ही गोली मारकर ढेर कर दिया था.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक, साजिद सिडनी का रहने वाला था और उसके पास 6 बंदूके थीं. 1998 में वह स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसे साल 2001 में पार्टनर वीजा में ट्रांसफर कर दिया गया. साल 2001 में यहां नावीद अकरम का जन्म हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है.