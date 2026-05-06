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Hindi Newsदुनियाफिलीपींस की धरती से गुर्राया जापान, मिसाइल दागकर कुछ मिनट में डुबो दिया युद्धपोत; चीन के छूटे पसीने

फिलीपींस की धरती से गुर्राया जापान, मिसाइल दागकर कुछ मिनट में डुबो दिया युद्धपोत; चीन के छूटे पसीने

जापान ने पहली बार किसी दूसरे देश की धरती से मिसाइल दागी है. जापान के इस एक्शन ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है. जापान ने हमेशा शांतिवादी परंपराओं को अपनाया है. इस बीच वह फिलीपींस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ और टाइप 88 एंटीशिप मिसाइल दागी. जापान के इस कदम ने टीन की टेंशन बढ़ा दी है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 06, 2026, 11:05 PM IST
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फिलीपींस की धरती से गुर्राया जापान, मिसाइल दागकर कुछ मिनट में डुबो दिया युद्धपोत; चीन के छूटे पसीने

Japan Type 88 Missile: जापान ने अपनी शांतिवादी परंपराओं से हटकर, युद्धाभ्यास में शामिल हुआ. जापान ने बुधवार (06 मई) को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सेनाओं के साथ मिलकर  एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया. इस दौरान जापान ने टाइप 88 एंटीशिप मिसाइल दागी. जापनी सेना की ओर से दागी गई इस मिसाइल ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस नौसेना की एक सेवामुक्त जहाज को उड़ाया.  

इस हमले के बाद वह जहाज डूब गया. हैरान करने वाली बात है यह पहली बार है, जब जापान ने किसी दूसरे देश से मिसाइल को लॉन्च किया हो. जापान के इस एक्शन को चीन के खिलाफ रक्षा तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है. ध्यान देने वाली बात है कि जापान और फिलीपींस ने एक साथ यह अभ्यास ऐसे समय पर किया है, जब दोनों देश आने वाले समय में संभावित रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण पर बात कर रहे है. 

जापान और फिलीपींस के बीच बातचीत 

गौरतलब है जापान के सैन्य निर्यात पर लगी पाबंदियों के हटने के बाद फिलीपींस और जापान के बीच यह डील संभव हो सकी. जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बताया कि इन चर्चाओं में फिलीपींस के सशस्त्र बलों को अबुकुमा-श्रेणी के विध्वंसक और TC-90 विमानों का जल्द से जल्द हस्तांतरण शामिल है.  बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टियोडोरो और कोइजुमी खुद मौके पर मौजूद रहे और मिसाइल दागने की घटना को खुद देखा. 

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फिलीपींस ने क्या कहा? 

इधर, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोज जूनियर ने मनीला स्थित सैन्य मुख्यालय से एक लाइव वीडियो से इस सैन्य अभ्यास को देखा.  माना जा रहा है कि दोनों देशों का एक साथ यूं सैन्य अभ्यास करना कई मायनों में खास है. जापान और फिलीपींस के बीच कोई सैन्य समझौता पहली बार होने जा रहा है. 

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फिलीपींस की सेना का बयान आया 

इस पूरे मामले को लेकर फिलीपींस की सेना ने एक बयान जारी किया है. इसमें बताया गया कि इस अभ्यास ने सहयोगी सेनाओं के बीच समन्वित समुद्री हमले के अभियानों को प्रदर्शित किया. फिलीपींस की सेना की ओर से बताा गया कि टाइप 88 मिसाइलों के दो जत्थे दागे गए हैं. इन मिसाइलों ने 6 मिनट के भीतर ही BRP Quezon जहाज को निशाना बनाया और कुछ देर में ही वह जहाज डूब गया.

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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