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फिलीपींस-इंडोनेशिया में 8.2 तीव्रता का भीषण भूकंप; 4 लोगों की मौत, कई घायल; सुनामी का हाई अलर्ट

Earthquake In Philippines: दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ तट के पास समुद्र के भीतर 8.2 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है. इसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया गया है. भूकंप के जोरदार झटकों से इमारतों में दरारें आ गईं और तटीय इलाकों में अगले कई घंटों तक खतरनाक लहरें उठने की आशंका जताई गई है. ताजा जानकारी के अनुसार, इस भूकंप के कारण फिलीपींस में अबतक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:21 AM IST
फिलीपींस-इंडोनेशिया में 8.2 तीव्रता का भीषण भूकंप; 4 लोगों की मौत, कई घायल; सुनामी का हाई अलर्ट
Image Credit: Earthquake

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