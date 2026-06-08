/फिलीपींस-इंडोनेशिया में 8.2 तीव्रता का भीषण भूकंप; 4 लोगों की मौत, कई घायल; सुनामी का हाई अलर्ट

Tsunami Warning: प्रशांत महासागर की गोद में बसे 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' में आज प्रकृति का सबसे भयानक रूप देखने को मिला. ताजा जानकारी के अनुसार, सोमवार को दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ तट के पास समुद्र के भीतर एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आया. इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया सहित कई एशियाई देशों में सुनामी (Tsunami) की आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी गई है. अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियां तटीय इलाकों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जबकि दोनों देशों के अधिकारी जमीन पर हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, इस भूकंप के कारण फिलीपींस में अबतक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए है.
अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भूकंप के फौरन बाद तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी के खतरे की सूचना जारी कर दी. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने आगाह किया है कि समुद्र की ऊंची लहरें तटीय बस्तियों को अपनी चपेट में ले सकती हैं. फिलीपींस की सरकारी एजेंसी (Phivolcs) ने इसकी तीव्रता 7.0 बताते हुए समुद्र में एक मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई है. वहीं, इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान एजेंसी (BMKG) ने इसे 7.7 तीव्रता का भूकंप घोषित कर सुनामी अलर्ट जारी किया है.
भूकंप उस समय आया जब सोमवार की सुबह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे. गनीमत यह रही कि अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान या किसी की मौत की आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन झटके इतने डरावने थे कि तटीय इलाकों में चीख-पुकार मच गई. दक्षिणी फिलीपींस के सरंगानी प्रांत के अलाबेल शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिसकर्मी सुबह झंडा फहराने के समारोह के लिए कतार में खड़े थे. शहर के पुलिस प्रमुख बेंजी एंचेता ने इस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए कहा कि यह मेरी जिंदगी में महसूस किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली और डरावना भूकंप था. धरती इतनी जोर से हिली कि हमारे पुलिस स्टेशन की मजबूत इमारत में पल भर में दरारें आ गईं. झटके के डर से कई लोग मौके पर ही बेहोश हो गए. सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बल्कि सीमा पार उत्तरी इंडोनेशिया के मनाडो शहर में भी धरती इस कदर डोली कि लोग घरों से बाहर सड़कों की तरफ भागने लगे.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह भूकंप मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र के बीचो-बीच आया है, जो भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील और भूकंप-सक्रिय क्षेत्र है. फिलीपींस की भूवैज्ञानिक एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मुख्य भूकंप के बाद भी समुद्र में अशांति बनी रह सकती है और अगले कई घंटों तक खतरनाक लहरें उठने का सिलसिला जारी रह सकता है. तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित और ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.
भौगोलिक नजरिए से देखें तो फिलीपींस और इंडोनेशिया दोनों ही देश 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' पर स्थित हैं. यह दक्षिण अमेरिका से लेकर रूस के सुदूर पूर्व तक फैली टेक्टोनिक प्लेटों की एक विशाल और बेहद खतरनाक पट्टी है. दुनिया के 90% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इसी क्षेत्र में होते हैं. फिलहाल दोनों देशों की नौसेना और आपदा प्रबंधन टीमें समुद्र की लहरों पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही हैं ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके.