/फिलीपींस-इंडोनेशिया में 8.2 तीव्रता का भीषण भूकंप; 4 लोगों की मौत, कई घायल; सुनामी का हाई अलर्ट

भूकंप उस समय आया जब सोमवार की सुबह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे. गनीमत यह रही कि अभी तक किसी बड़े जानमाल के नुकसान या किसी की मौत की आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन झटके इतने डरावने थे कि तटीय इलाकों में चीख-पुकार मच गई. दक्षिणी फिलीपींस के सरंगानी प्रांत के अलाबेल शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिसकर्मी सुबह झंडा फहराने के समारोह के लिए कतार में खड़े थे. शहर के पुलिस प्रमुख बेंजी एंचेता ने इस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए कहा कि यह मेरी जिंदगी में महसूस किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली और डरावना भूकंप था. धरती इतनी जोर से हिली कि हमारे पुलिस स्टेशन की मजबूत इमारत में पल भर में दरारें आ गईं. झटके के डर से कई लोग मौके पर ही बेहोश हो गए. सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बल्कि सीमा पार उत्तरी इंडोनेशिया के मनाडो शहर में भी धरती इस कदर डोली कि लोग घरों से बाहर सड़कों की तरफ भागने लगे.