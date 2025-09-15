नेपाल- फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में भड़की चिंगारी, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति ने जोड़े हाथ

Corruption Protest In Philippines: फिलीपींस में भ्रष्टाचार को लेकर लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं. इसको लेकर राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जनता से कुछ आग्रह किया है.
Philippines Protest: नेपाल, फ्रांस और इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस में भी भ्रष्ट सरकार के प्रति जनता का गुस्सा फूट रहा है. सरकार के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं अब सोमवार 15 सितंबर 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह उनके सहयोगी ही क्यों न हों जांच से नहीं बचेगा. बता दें कि मार्कोस के कई विधायकों पर सरकारी इंजीनियरों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ टेलीविजन पर प्रसारित कांग्रेस की सुनवाई में भारी रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है. मार्कोस ने इस साल जुलाई 2025 में पहली बार अपने नेशनल स्पीच में भ्रष्टाचार घोटाले का जिक्र किया था.
फिलीपींस में प्रदर्शन
इंडोनेशिया और नेपाल में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच फिलीपींस भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर छोटी और शांतिपूर्ण रैलियां हो रही हैं. कैथोलिक चर्च के नेताओं, व्यावसायिक अधिकारियों और रिटार्यड जनरलों समेत अधिकतर लोगों ने केवल ऑनलाइन ही अपना आक्रोश जताया है. 21 सितंबर 2025 को मनीला के कुछ रिहायशी इलाकों में बड़ी भीड़ जुटाकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है. इसको लेकर पुलिस और सेना को अलर्ट किया गया है. मार्कोस ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बारे में कहा,' अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो शायद मैं भी उनके साथ सड़कों पर होता.' मार्कोस ने प्रदर्शनकारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा,' बेशक वे गुस्से में हैं, मैं गुस्से में हूं, आप उन्हें अपनी भावनाएं बताएं. आप उन्हें बताएं कि उन्होंने आपको कैसे चोट पहुंचाई, कैसे उन्होंने आपसे चोरी की, उन पर चिल्लाएं और सब कुछ करें, प्रदर्शन करें, लेकिन इसे बस शांतिपूर्ण बनाए रखें.'
फिलीपींस में बढ़ेगी हिंसा
मार्कोस के विपरीत कम्यूनिकेशंस सेक्रेटरी क्लेयर कास्त्रो ने कहा कि जिन लोगों के इरादे गलत हैं और जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं उन्हें जनता के आक्रोश का फायदा नहीं उठाना चाहिए. मामले को लेकर रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो जूनियर और सैन्य प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 की देर रात एक संयुक्त बयान जारी कर देश के सशस्त्र बलों से भ्रष्टाचार घोटाले पर जनता के आक्रोश के जवाब में मार्कोस से समर्थन वापस लेने के आह्वान को खारिज किया. उन्होंने भले ही इस मामले पर विस्तार से कुछ नहीं कह, लेकिन इस पर जोर दिया कि 160,000 जवानों वाली सेना गैर-पक्षपाती है और संविधान का पालन करती है. बता दें कि हाल ही में रैली के दौरान एक व्यक्ति ने सेना से मार्कोस के प्रति अपनी वफादारी खत्म करने और फिलीपींस में अहिंसक जन शक्ति विद्रोह करने की पेशकश रखी थी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि फिलीपींस में सरकार ने पिछले तीन 3 सालों में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर 545 अरब पेसो (9.6 अरब डॉलर) खर्च किए हैं. आरोप है कि इन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई परियोजनाएं कभी बनाई ही नहीं गईं. कई सांसदों और सीनेटरों पर इसमें घूस लेने का आरोप लगाया गया है. मार्कोस ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे. उन्होंने कहा,' हमें पता लगाना होगा कि कितना सार्वजनिक पैसा चोरी हुआ है और हम इसे ठीक करेंगे.' सरकार ने साल 2026 के लिए सभी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को रद्द कर दिया है और बचाए गए धन को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए बांटा जाएगा.
FAQ
फिलीपींस में क्यों हो रहा है प्रदर्शन?
फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार पर आरोप है कि उसने पिछले 3 सालों में 545 अरब पेसो (9.6 अरब डॉलर) खर्च किए गए इन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है.
प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं?
प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.