/फिलीपींस के टैक्लोबन के स्कूल में तड़ातड़ चलीं गोलियां, मची चीख-पुकार, हमले में 3 की मौत

फिलीपींस के टैक्लोबन शहर में एक स्कूल परिसर के भीतर हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अधिकारियों के अनुसार, हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल के भीतर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. घटना के दौरान परिसर में मौजूद लोगों के बीच भारी दहशत फैल गई. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हालांकि घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.
स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. हमले के पीछे की वजह और संदिग्धों की पहचान को लेकर जांच जारी है. अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी संभावित कारण पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.
घटना के बाद आसपास के स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं.