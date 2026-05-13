फिलीपींस की संसद में तड़ातड़ चलीं गोलियां,दौड़कर सांसदों ने बचाई जान; पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी पर शक की सुई!

Phillipine Senate Gunshots: फिलीपींस में बुधवार ( 13 मई 2026) को ओनेखी घटना देखी गई. यहां आज सीनेट के अंदर कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं. यह वहीं जगह थी, जहां पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के सहयोगी सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के प्रयासों के बीच शरण ली थी. घटना को लेकर वहां मौजूद पत्रकारों ने बताया कि राइफलों से लैस और प्रोटेक्शन गियर पहने सैनिकों के लेजिसलेटिव बिल्डिंग में प्रवेश लेने के कुछ मिनट बाद कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई.

सीनेटर पर घूमी शक की सुई

सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने फिलीपींस आर्मी से अपील की है कि उन्हें गिरफ्तार करने और नीदरलैंड्स प्रत्यर्पित करने की कोशिशों को रोका जाए. बता दें कि दुतेर्ते के एंटी ड्रग कैंपेन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा सोमवार से सीनेट भवन के अंदर ही हैं. बताया जा रहा है कि रोनाल्ड डेला ने ट्रायल से बचने के लिए यह फायरिंग करवाई है.

NEW: Gunfire erupted at the Philippines Senate. Add Zee News as a Preferred Source Philippine Senator Bato dela Rosa — a top architect of Duterte's bloody drug war — is trying to evade an ICC arrest warrant. He is under "protective custody" at the Senate. The ICC charges him with crimes against humanity for his… pic.twitter.com/U3kpn20ply — Clash Report (@clashreport) May 13, 2026

लाइवस्ट्रीम कर दी जानकारी

घटना को लेकर डेला रोजा के सहयोगी और सीनेट अध्यक्ष एलन पीटर कैटानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर एक लाइवस्ट्रीम में कहा कि उनपर हमला हो रहा है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में और कोई अधिक जानकारी नहीं दी. घटना के बाद दूसरे सीनेटर रॉबिन पाडिला को भी ऊपरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखा गया. उन्होंने पत्रकारों से तुरंत उस जगह को छोड़ने के लिए कहा. डेला रोजा का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया.

कार्रवाई में मारे गए हजारों

बता दें कि डेला रोजा ने रोड्रिगो दुतेर्ते के राष्ट्रपति पद के दौरान 2016-2018 तक फिलीपींस के पुलिस चीफ के तौर पर काम किया. मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि दुतेर्ते के ड्रग्स के खिलाफ अभियान के दौरान कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए, जिनमें से कुछ नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले और छोटे-मोटे तस्तकर थे. दुतेर्ते को बीते साल मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें यहां से नीदरलैंड ले जाया गया, जहां वह अभी तक हिरासत में हैं.