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Hindi Newsदुनियाफिलीपींस की संसद में तड़ातड़ चलीं गोलियां,दौड़कर सांसदों ने बचाई जान; पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी पर शक की सुई!

फिलीपींस की संसद में तड़ातड़ चलीं गोलियां,दौड़कर सांसदों ने बचाई जान; पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी पर शक की सुई!

Phillipine Senate Firing: फिलीपींस में बुधवार को सीनेट के अंदर कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं. बता दें कि यहां पर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के सहयोगी सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने शरण ले रखी है. उनके खिलाफ ICC में एक मामला दर्ज है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 13, 2026, 07:59 PM IST
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फिलीपींस की संसद में तड़ातड़ चलीं गोलियां,दौड़कर सांसदों ने बचाई जान; पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी पर शक की सुई!

Phillipine Senate Gunshots: फिलीपींस में बुधवार ( 13 मई 2026) को ओनेखी घटना देखी गई. यहां आज सीनेट के अंदर कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं. यह वहीं जगह थी, जहां पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के सहयोगी सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC)  के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के प्रयासों के बीच शरण ली थी. घटना को लेकर वहां मौजूद पत्रकारों ने बताया कि राइफलों से लैस और प्रोटेक्शन गियर पहने सैनिकों के लेजिसलेटिव बिल्डिंग में प्रवेश लेने के कुछ मिनट बाद कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई.      

सीनेटर पर घूमी शक की सुई 

सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा ने फिलीपींस आर्मी से अपील की है कि उन्हें गिरफ्तार करने और नीदरलैंड्स प्रत्यर्पित करने की कोशिशों को रोका जाए. बता दें कि दुतेर्ते के एंटी ड्रग कैंपेन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा सोमवार से सीनेट भवन के अंदर ही हैं. बताया जा रहा है कि  रोनाल्ड डेला ने ट्रायल से बचने के लिए यह फायरिंग करवाई है.   

लाइवस्ट्रीम कर दी जानकारी 

घटना को लेकर डेला रोजा के सहयोगी और सीनेट अध्यक्ष एलन पीटर कैटानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर एक लाइवस्ट्रीम में कहा कि उनपर हमला हो रहा है. हालांकि, उन्होंने इस बारे में और कोई अधिक जानकारी नहीं दी. घटना के बाद दूसरे सीनेटर रॉबिन पाडिला को भी ऊपरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखा गया. उन्होंने पत्रकारों से तुरंत उस जगह को छोड़ने के लिए कहा. डेला रोजा का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया.    

कार्रवाई में मारे गए हजारों 

बता दें कि डेला रोजा ने रोड्रिगो दुतेर्ते के राष्ट्रपति पद के दौरान 2016-2018 तक फिलीपींस के पुलिस चीफ के तौर पर काम किया. मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि दुतेर्ते के ड्रग्स के खिलाफ अभियान के दौरान कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए, जिनमें से कुछ नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले और छोटे-मोटे तस्तकर थे. दुतेर्ते को बीते साल मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें यहां से नीदरलैंड ले जाया गया, जहां वह अभी तक हिरासत में हैं.  

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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