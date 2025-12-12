Epstein Files: एपस्टीन की महफिलों की शान बनते थे ट्रंप, बिल गेट्स और क्लिंटन; सामने आए फोटोज ने मचाई सनसनी

Jeffrey Epstein's relations with politicians: नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के दोषी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जैफरी एपस्टीन के हमाम में सभी नंगे थे. उसकी हाई प्रोफाइल पार्टियों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों पार्टियों के नेताओं का आना-जाना था. एपस्टीन की रंगीन महफिल का हिस्सा बनने वालों में डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स भी शामिल हो चुके हैं. अब डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन की पार्टियों का हिस्सा बनने वाली शख्सियतों से जुड़ी 19 फोटो रिलीज की हैं, जिन्होंने अमेरिका में हंगामा मचा रखा है. इन तस्वीरों को वहां पर एपस्टीन फाइल्स के नाम से पुकारा जा रहा है.

एपस्टीन की पार्टियों में जाते थे ये लोग

शुक्रवार को रिलीज की गई इन तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, स्टीव बैनन, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैनसन और अन्य हाई-प्रोफाइल लोग नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक तस्वीर में ऐसा लगता है कि ट्रंप के चेहरे वाले कार्टून नॉवेल्टी कंडोम के पैकेट हैं. पैकेटों पर लिखा है, 'ट्रंप कंडोम $4.50'. इसके साथ ही हर कंडोम पर ट्रंप का चेहरा बना है, जिस पर लिखा है 'I’m HUUUUGE!'

यौन दुराचार नहीं दिख रहा तस्वीरों में

बाकी तस्वीरों में स्टीव बैनन और एपस्टीन एक साथ दिख रहे हैं. दूसरे फोटो में बिल क्लिंटन और एपस्टीन नजर आ रहे हैं. वहीं अन्य फोटोज में मैक्सवेल और एक अन्य जोड़े के साथ और टेक अरबपति बिल गेट्स ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू के साथ दिख रहे हैं.

पब्लिक के लिए जारी इन फोटोज में हालांकि किसी तरह का कोई यौन दुराचार नहीं दिखता है. न ही ये तस्वीरें नाबालिग लड़कियों को दिखाती हुई मानी जा रही हैं. फोटोज में कोई गैरकानूनी गतिविधि भी नहीं दिख रही है. ज्यादातर फोटोज सोशल गैदरिंग की नजर आ रही हैं.

कौन था जैफरी एपस्टीन, जिनसे हिल गया अमेरिका?

रिपोर्ट के मुताबिक, जैफरी एपस्टीन अमेरिका में फाइनेंशियल सर्विस देने वाला अरबपति कारोबारी था. नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में उसे 2008 में दोषी ठहराया था. इसके बाद से वह जेल में बंद था. वर्ष 2019 में वह फेडरल जेल में सेक्स ट्रैफिकिंग के नए आरोपों का सामना कर रहा था. तभी उसने सुसाइड कर लिया. उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराकर 20 साल की सजा दी गई.

अरबपति एपस्टीन के पास न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको और कैरिबियन के प्राइवेट आइलैंड में लग्जरी रिजॉर्ट थे. वहां पर वह खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा कर पार्टी करता था. इस पार्टी में वह अमेरिका के शक्तिशाली लोगों को आमंत्रित करता था. जिससे भविष्य में वे उसके काम आ सकें.

डेमोक्रेट उठा रहे गहन जांच की मांग

एपस्टीन का काला सच सामने आने के बाद कई लोग उससे पहले ही दूरी बना चुके हैं. उनमें से अधिकतर पर किसी गलत काम का आरोप भी नहीं लगा है. वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये फोटो एपस्टीन के शक्तिशाली दोस्तों पर सवाल उठाती हैं और इस मामले में विस्तृत जांच की मांग करती हैं. वहीं रिपब्लिकंस इस मांग को राजनीतिक स्टंट कहकर खारिज कर रहे हैं.