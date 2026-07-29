/PHOTOS: तस्वीरों में देखिए जापान में भूकंप से मची तबाही का मंजर, अब तक 13 की मौत, मलबे में दबे लोग

Japan Kumamoto Earthquake: जापान का दक्षिण-पश्चिमी इलाका कुमामोटो एक बार फिर विनाशकारी भूकंप से सिहर उठा है. मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के जोरदार झटकों ने भारी तबाही मचाई है. सड़कों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं और बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है. इस त्रासदी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं.
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) ने बताया कि सेना, पुलिस और राहत टीमें मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं.
यत्सुशिरो (Yatsushiro) शहर में भूकंप के बाद ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हुई इमारतें. मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं. (फोटो: रॉयटर्स)
जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत के काशिमा शहर में मौजूद 'एओन मॉल' शॉपिंग सेंटर क्षतिग्रस्त हुआ है. मॉल का हिस्सा ढहने के लगभग एक घंटे बाद संदिग्ध गैस लीक से हुए धमाके में 2 महिलाओं की मौत की खबर है. रेस्क्यू टीम ने मलबे से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है. (फोटो: रॉयटर्स)
'निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज' के कारखाने में भूकंप के झटकों से विशालकाय चिमनी गिर गई. इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 7 कर्मचारी अभी भी लापता हैं. टोक्यो के ताचिकावा शहर से मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट की इमरजेंसी सहायता टीम हेलीकॉप्टर में सवार हो रही है. (फोटो: रॉयटर्स)
कुमामोटो और नागासाकी प्रांतों में आपदा प्रबंधन एजेंसी ने लगभग 2,60,000 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित निकासी केंद्रों में जाने की सलाह दी है. (फोटो: रॉयटर्स)
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर जापान के कुमामोटो प्रांत के काशिमा में स्थित 'एओन मॉल' शॉपिंग सेंटर के बाहर की है, जिसमें मॉल से धुआं उठता दिख रहा है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, यहां भूकंप के बाद एक धमाका हुआ था.
उकी (Uki) शहर के अस्पतालों में बिजली गुल होने के बाद मेडिकल टीम मोबाइल और इमरजेंसी लाइटों के सहारे घायलों का इलाज कर रही है. कई ट्रेन यात्रियों को भी झटकों के कारण चोटें आई हैं. (फोटो: रॉयटर्स)
भूकंप के बाद 36,000 से अधिक घरों में बिजली गुल है. भीषण गर्मी के बीच बिजली न होने से लोगों को हीटस्ट्रोक (लू) का खतरा सता रहा है. इसके अलावा, दुनिया की दिग्गज सेमीकंडक्टर और ऑटो कंपनियों जैसे होंडा (Honda) और टोक्यो इलेक्ट्रॉन (Tokyo Electron) ने अपने कारखानों में काम रोक दिया है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक और तेज आफ्टरशॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटकों और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है.