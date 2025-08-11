समंदर में जहां से गायब हो गए थे 50 से ज्यादा पानी के जहाज, लापता थे 20 प्लेन, आखिरकार सुलझा उस बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य

Bermuda Triangle mystry: दशकों से अपने सीने में तमाम राज समेटे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने का दावा विदेशी वैज्ञानिकों ने किया है. इस इलाके के बारे में पचासों भ्रांतिया फैली थीं. जबकि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एकमात्र सच्चाई लोगों को बस इतना ही पता थी कि इसके ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज लापता हो जाते थे और इसके बीच से निकलने वाले पानी के जहाज भी गायब हो जाते थे. बचपन से बहुत से लोगों ने किताबों में इसके बारे में पढ़ा होगा. उस समय जब वैज्ञानिकों के हाथ भी खाली थे तब बस इतना कहा जाता था कि उन जहाजों को धरती के नीचे का समंदर निगल गया या आसमान खा गया. आइए जानते हैं कि साइंटिस्ट्स ने इसके बारे में कौन सा चौंकाने वाला खुलासा किया है.

FAQ-

सवाल- बरमूडा ट्रायंगल क्या है?

जवाब- बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ऊपर बरमूडा देश के बीच त्रिकोण क्षेत्र बनाता है. यानी फ्लोरिडा, बरमूडा और ग्रेटर एंटिलीज से घिरे इस इलाके की कहानियों में अक्सर अलौकिक शक्तियों की ओर इशारा किया जाता था.

सवाल- बरमूडा ट्रायंगल क्यों सुर्खियों में है?

जवाब- क्योंकि इस इलाके ने पानी के जहाजों से लेकर हवाई जहाज तक को निगल जाने की न जाने कितनी कहानियों को हवा दी. पिछली सदी में यहां 50 से ज्यादा पानी के जहाज डूब गए और 20 से ज्यादा विमान लापता हो गए, जिनका सुराग तक नहीं मिला. ऐसे में बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री राक्षसों, एलियंस द्वारा की गई किडनैपिंग और अटलांटिस के खोए हुए शहरों के बारे में न जाने क्या-क्या गढ़ दिया गया.

सवाल- इतिहास में पहला जिक्र जब दुनिया का ध्यान इधर गया?

जवाब- इतिहास में इसकी पहली नामचीन कहानी 1498 में उस समय सामने आई, जब कोलंबस ने अपनी किताब में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि समुद्री सफर के दौरान बरमूडा ट्रायंगल के पास रहस्यमयी गतिविधियां दिखी थीं. जैसे कि उनका जहाज डगमगा रहा था और बार-बार असंतुलित हो रहा था. उनके पास मौजूद दिशा सूचक यंत्र (मैगनेटिक कंपास) की दिशा भी बदलने लगती थी. वहीं इसके अलावा भी समय-समय पर कई मशहूर हस्तियों ने इस जगह को लेकर बहुत कुछ दावा किया था.

सवाल- बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझाने का दावा किसने किया?

जवाब- एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने शायद इस पहेली को सुलझाने का दावा किया है. साइंटिस्ट कार्ल क्रुजेलनिकी ने बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल की असली व्याख्या कहीं कम रहस्यमयी है. इसका लब्बोलुआब बस आंकड़े, खराब मौसम और मानवीय भूल है.

सवाल- कार्ल के बयान से कौन सहमत है?

जवाब- कार्ल के सिद्धांत से अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA), लंदन के लॉयड्स और अमेरिकी तटरक्षक बल की टीम सहमत है. NOAA का कहना है- 'इसका कोई प्रमाण नहीं है कि, बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं समुद्र के किसी अन्य बड़े, अधिक यात्रा वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक बार होती हैं.' वो कहते हैं ट्रैवल के दौरान खास सावधानी की जरूरत होती है. नेविगेशन और अन्य चीजों पर ध्यान दें तो ऐसी घटनाएं प्रतिशत के आधार पर सामान्य दर पर होती हैं. यहां पर्यावरणीय कारक ज्यादातर मामलों की व्याख्या करते हैं.

सवाल- क्या कोई साजिश?

जवाब- यूं तो बरमूडा ट्रायंगल के भंवर में लापता हुए हर एक शख्स की जिंदगी कीमती है, लेकिन साजिश की आशंका से किसी हाई प्रोफाइल केस की बात करें तो तो 1945 में इसके ऊपर से गुजर रही फ्लाइट 19 लापता यानी खो गई थी. वहीं अमेरिकी नौ सेना के 5 बमवर्षक विमानों को यहां पर खराब मौसम और दिशासूचक यंत्र में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था.

सवाल - क्या दुनिया में कुछ अन्य ऐसे रहस्यमयी इलाके हैं जहां अलौकिक घटनाएं या हादसे हुए?

जवाब- रहस्यमयी चीजें, षड्यंत्र के सिद्धांत हमेशा से बेस्ट सेलर किताबों, टीवी शो और फिल्मों के केंद्र में रहते हैं. क्योंकि समुद्री राक्षस और कथित रूप से खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां लोगों को गणित और मौसम विज्ञान से ज्यादा इंटरटेन करते हैं. बरमूडा ट्रायंगल इकलौता ऐसा केंद्र नहीं है. ऐसी ही ट्रायंगल है- 'बास स्ट्रेट ट्रायंगल' (Bass Strait Triangle) ये जगह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच पानी का एक विस्तार है, जिसमें अजीब गायबियों का एक लंबा इतिहास है.

सवाल- बास स्ट्रेट ट्रायंगल' क्या है, ये इलाका क्यों डराता है?

जवाब- बास जलडमरूमध्य ट्रायंगल वह जलक्षेत्र है जो दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बास जलडमरूमध्य सहित विक्टोरिया और तस्मानिया राज्यों को अलग करता है. इस ट्रायंगल में भी बहुत से लोग गायब हुए. सबसे बहुचर्चित मामला 1978 का है जब 20 वर्षीय पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच लापता हो गए थे. एक और हवाई जहाज Cessna 182L जो विक्टोरिया से किंग आइलैंड इसी रूट से जा रहा था उसे आसमान में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस जहाज के टुकड़े बाद में मिले थे. लेकिन इसके लापता होने की घटना ने आसपास के पूरे इलाके को बदनाम कर दिया. कुछ अन्य उल्लेखनीय घटनाओं की बात करें तो 1797 में यहां से एक जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था.