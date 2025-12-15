मुस्लिम कब्रिस्तान में फेंके सुअर के कटे हुए सिर... ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद एक और शर्मनाक हरकत

Advertisement
Bondi Beach: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी से एक और बुरी खबर आ रही है कि कुछ लोगों मुस्लिम कब्रिस्तान में सुअर के कटे हुए सिर फेंके हैं. बताया जा रहा है कि आतंकी हमले के बाद यह बदले की भावना के साथ की गई हरकत है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:07 AM IST
Bondi Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया में रविवार को हुई गोलीबारी के बाद माहौल सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहा है. बताया जा रहा है कि बॉन्डी बीच पर हुई आतंकी घटना के बदले में पश्चिम सिडनी के एक कब्रिस्तान में मुस्लिम कब्रों पर सुअर के सिर फेंके गए हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई जब सिडनी की मुस्लिम नेताओं ने बीच पर हुई गोलीबारी की घटना की निंदी की, साथ ही आतंकियों की लाशों को लेने से भी इनकार कर दिया.

यह समाधान नहीं, बल्कि समस्या है

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम अंतिम संस्कार व्यवसाय से जुड़े अहमद हराची ने कहा कि जिस किसी भी ने यह किया है, उसने नफरत के अलावा कुछ और साबित नहीं किया. यह समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या का हिस्सा है.' हराची ने आगे कहा,'यह मूर्खता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा. इस तरह की घटनाएं सिर्फ गुस्से और नफरत को बढ़ावा देंगी.'

यह शांति का रास्ता नहीं है

अहमद हराची ने आगे कहा कि इन कब्रों में जो लोग दफन हैं, वो बीच पर हुई खौफनाक घटना से पहले ही मर चुके हैं. उनका इस सबसे कोई लेना-देना नहीं है. कब्रें सभी धर्म और मानवता के लिए आराम, गरिमा और सम्मान की जगहें हैं. हराची ने कहा,'आप शांति चाहते हैं तो यह वो रास्ता नहीं है. अगर आप इंसाफ चाहते हैं, तो उसका रास्ता भी अलग है. '

यह भी पढ़ें: नवीद अकरम जैसा बेटा सभी चाहेंगे...खौफनाक घटना के बाद आतंकवादी की मां ने क्या कहा?

पाकिस्तानी हैं हमलावर

पुलिस ने सोमवार को बताया कि सिडनी के बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी, जिसमें 16 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, उसके पीछे पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले बाप-बेटे थे. न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर माल लैन्योन ने पुष्टि की कि हमलावरों में से एक, 50 साल के साजिद अकरम को पुलिस ने हमले के दौरान मार गिराया, जबकि दूसरा हमलावर, उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

मरने वालों में 10 साल की बच्ची भी

पुलिस के मुताबिक बाप-बेटे ने रविवार शाम को 'हनुका बाय द सी' कार्यक्रम में गोलीबारी की, जिसे यहूदी त्योहार के पहले दिन को मनाने के लिए आयोजित किया गया था. इस हमले में हमलावर साजिद समेत 16 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सबसे कम उम्र की पीड़ित 10 साल की लड़की थी, जिसकी बाद में बच्चों के अस्पताल में मौत हो गई, जबकि सबसे उम्रदराज पीड़ित 87 साल का था.

