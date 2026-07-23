/30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिगड़ी 3 पायलटों की तबीयत, फिर कैसे हुई विमान की सुरक्षित लैंडिंग?

बताया जा रहा है कि तीनों पायलट उड़ान से पहले हैदराबाद के एक होटल में ठहरे थे. उन्होंने वहां नाश्ता कर होटल लाउंज में कुछ ड्रिंक्स भी ली थीं. इसके अलावा तीनों को कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराया गया बोतलबंद पानी भी दिया गया था. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ होगा. तीनों पायलटों ने बीमारी की असली वजह जानने के लिए एयर सेफ्टी रिपोर्ट भी दाखिल की है. इसके साथ ही उनके मेडिकल सैंपल भी लिए गए हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तीनों पायलट जिस होटल में ठहरे थे, वहां साफ-सफाई और खान-पान को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं. मामले को लेकर ब्रिटिश एयरलाइन के प्रवक्ता ने हैदराबाद में क्रू के ठहरने की व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है.