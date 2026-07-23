/30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिगड़ी 3 पायलटों की तबीयत, फिर कैसे हुई विमान की सुरक्षित लैंडिंग?

British Airways: हैदराबाद से लंदन जा रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान अचानक तीनों पायलट की तबियत बिगड़ गई. इस मुश्किल स्थिति के बावजूद फ्लाइट को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया.
यह घटना हैदराबाद से लंदन के हीथ्रो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की साढ़े 10 घंटे की फ्लाइट बोइंग 777 विमान में हुई. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेन तकरीबन 30 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर चुका था कि तभी अचानक विमान उड़ाने वाले एक फर्स्ट ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई.
'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, पायलट की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह विमान उड़ाने की हालात में नहीं रहा. उसे ऑक्सीजन भी देना पड़ा. इस बीच अन्य 2 पायलटों में भी फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. दोनों पायलटों ने तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हिम्मत न हारते हुए किसी तरह विमान को लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया.
रिपोर्ट के मुताबिक विमान के सुरक्षित उतरते ही तीनों पायलटों की स्थिति और खराब हो गई. इसके बाद तुरंत उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी. स्थिति को लेकर ब्रिटिश एयरवेज ने कहा कि इस पूरी घटना के दौरान किसी भी तरह से यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ. एयरलाइन ने कहा कि विमान पूरी तरह सुरक्षित रहा और मामले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि तीनों पायलट उड़ान से पहले हैदराबाद के एक होटल में ठहरे थे. उन्होंने वहां नाश्ता कर होटल लाउंज में कुछ ड्रिंक्स भी ली थीं. इसके अलावा तीनों को कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराया गया बोतलबंद पानी भी दिया गया था. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ होगा. तीनों पायलटों ने बीमारी की असली वजह जानने के लिए एयर सेफ्टी रिपोर्ट भी दाखिल की है. इसके साथ ही उनके मेडिकल सैंपल भी लिए गए हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तीनों पायलट जिस होटल में ठहरे थे, वहां साफ-सफाई और खान-पान को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं. मामले को लेकर ब्रिटिश एयरलाइन के प्रवक्ता ने हैदराबाद में क्रू के ठहरने की व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है.