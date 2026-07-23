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30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिगड़ी 3 पायलटों की तबीयत, फिर कैसे हुई विमान की सुरक्षित लैंडिंग?

Pilots Fall Ill Mid Air In Plane: हैदराबाद से लंदन जा रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट बोइंग 777 में अचानक 3 पायलटों की तबियत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि उनमें फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण दिखाई दिए गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:12 PM IST
30 हजार फीट की ऊंचाई पर बिगड़ी 3 पायलटों की तबीयत, फिर कैसे हुई विमान की सुरक्षित लैंडिंग?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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