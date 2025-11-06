जब न्यूजीलैंड में चालान माफी के लिए पीयूष गोयल ने कर दी ये अजीब मांग, जानिए वो दिलचस्प किस्सा

न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित भारत-न्यूज़ीलैंड बिज़नेस फोरम के दौरान माहौल पूरी तरह व्यावसायिक और गंभीर था. उसी समय भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंच पर आते ही अपनी पहली न्यूजीलैंड यात्रा का एक मजेदार किस्सा सुनाया और पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो ऑकलैंड दौरे पर पहली बार आए हैं जबकि न्यूजीलैंड दौरे पर दूसरी बार आए हैं. इसके पहले जब वो न्यूजीलैंड के दौरे पर आए थे तब उनके साथ उनका परिवार था उनके दोनों बच्चे भी थे तब वो काफी छोटे थे. इस दौरे पर उन्होंने न्यूजीलैंड में टूरिज्म का जमकर लुत्फ उठाया था.

इसी दौरान उन्होंने बताया कि जब वो वापस भारत लौटे तो उन्हें न्यूजीलैंड से स्पीडिंग फाइन मिले. एक के बद एक करके कई चालान उनके घर पहुंचे थे. इसमें से पहला चालान 200 डॉलर का दूसरा चालान 400 डॉलर का और एक चालान 800 डॉलर का भी न्यूजीलैंड से उनके घर पहुंचा था. न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान तो गोयल को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि उनका स्पीड चालान हो गया है लेकिन जब ये सारे चालान उनके घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ओवर स्पीड से कार चलाने की वजह से उनका चालान हुआ है.

भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड डील के लिए पहुंचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

पीयूष गोयल का यह मजेदार किस्सा सुनते ही वहां हॉल में उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे. गोयल के इस हल्के-फुल्के अंदाज़ ने गंभीर व्यापारिक चर्चाओं से पहले माहौल को दोस्ताना और सहज बना दिया.इसके बाद पीयूष गोयल ने बताया कि वो शायद आखिरी मौका था जब उन्होंने किसी दूसरे देश में कार चलाई हो. उनके इस बयान के बाद पूरे हाल में हंसी के ठहाके गूंजने लगे थे. आपको बता दें कि पीयूष गोयल 5 नवंबर से ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए न्यूजीलैंड में पहुंचे हैं और दोनों देशों के बीच चौथे दौर तक बातचीत पहुंच चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर FTA साइन हुआ तो चालान माफ करवाएंगे

पीयूष गोयल की ये मजेदार कहानी सुनकर वहां मौजूद न्यूजीलैंड के नेता भी गंभीर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भूलकर ठहाके लगाने लगे थे. इस दौरान एक मंत्री ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये व्यापार समझौता लागू हो गया तो वो गोयल का चालान माफ करवा देंगे. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'अगर इस बार हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, तो मैं अपने परिवहन मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपका स्पीड फाइन माफ कर दें.' इसके बाद पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के मंत्री की बात पर हंसते हुए कहा, 'सच कहूं तो उस वक्त मेरा इस चालान को भरने का मन नहीं था लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इतनी दूर अब फिर कब आना होगा ये सोचकर भर दिया. वर्ना मुझे आज यहां पर एंट्री नहीं मिलती.'

यह भी पढ़ेंः कहीं आप भी तो बच्चों के हाथ में नहीं दे रहे मौत का सामान! नकली डॉल्स से डरी दुनिया