सिर पर बंदूक रखकर कोई हमसे ट्रेड डील नहीं कर सकता, बर्लिन से पीयूष गोयल की US को खरी-खरी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा और न ही ऐसी किसी शर्त को स्वीकार करेगा, जो उसके दीर्घकालिक व्यापारिक हितों या विकल्पों को सीमित करे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:59 PM IST
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बर्लिन में ट्रेड डील को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर बंदूक रखकर कोई हमसे ट्रेड डील का दबाव नहीं डाल सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर साइन करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बर्लिन में चल रही ट्रेड डील के बीच भारत किस प्रकार आगे बढ़ेगा वो भारत खुद निर्धारित करेगा. भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा और न ही ऐसी किसी शर्त को स्वीकार करेगा, जो उसके दीर्घकालिक व्यापारिक हितों या विकल्पों को सीमित करे.

बर्लिन में ट्रेड डील को लेकर हुई एक बैठक के बाद गोयल ने कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है. उन्होंने जोर देकर कहा, 'भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी दबाव में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता. हम हर निर्णय को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं.' केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई प्रमुख साझेदार देशों के साथ भारत की ट्रेड डील चल रही हैं, लेकिन इन डीलों में संतुलन और समान लाभ सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं बल्कि ऐसा व्यापार ढांचा तैयार करना है जो आने वाले वर्षों तक देश के आर्थिक विकास को मजबूत करे.

व्यापार ढांचे को टिकाऊ बनाने पर अड़े पीयूष गोयल 
बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि व्यापार समझौते केवल शुल्क या बाजार पहुंच के बारे में नहीं हैं, बल्कि विश्वास, लंबे समय तक टिके रहने वाले संबंधों और वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए टिकाऊ ढांचा बनाने के बारे में हैं. भारत यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है जिसमें बाजार पहुंच, पर्यावरणीय मानकों और उत्पत्ति के नियमों को लेकर मतभेद बने हुए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है और कई अन्य देशों के साथ ट्रेड डील जारी है. 

भारत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगाः गोयल
पीयूष गोयल ने आगे बताया कि नई दिल्ली ट्रेड डील को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी. गोयल ने कहा, 'भारत जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा.' यूरोपीय चिंताओं का जिक्र करते हुए कि भारत रूसी तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है. गोयल ने वाशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ता की ओर इशारा करते हुए कहा, 'बहुत अल्पकालिक संदर्भ में, यह इस बारे में नहीं है कि अगले छह महीनों में क्या होने वाला है. यह केवल अमेरिका को स्टील बेचने में सक्षम होने के बारे में नहीं है.'

कई टॉप सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स से की मुलाकात
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने बर्लिन दौरे के दौरान कई टॉप सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स से मुलाकात की. टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ अपनी हाल ही की मुलाकात में उन्होंने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र और देश की क्लीन एनर्जी यात्रा में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत की. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, 'मैंने मर्सिडीज-बेंज ग्रुप के सीईओ ओला कैलेनियस के साथ एक बेहतरीन बैठक की है.'

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

