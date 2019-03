VIDEO: कोलंबिया में विमान हादसा, 12 लोगों की मौत की पुष्टि

बोगोटा : कोलंबिया में शनिवार को एक विमान दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई. देर रात नागरिक सुरक्षा आपात सेवा की ओर से जारी किए गए ट्वीट के मुताबिक, द डगलस डीसी 3 विमान, देश के मध्य पूर्व में दुर्घटनागस्त हो गया. इस विमान में दो ईंजन लगे हैं. इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई.

गुआवियारे-विल्लाविसेंसियो के बीच उड़ान पर था विमान

उसने यह भी बताया कि यह विमान उस वक्त दुर्घटनग्रस्त हुआ जब यह सान जोश देल गुआवियारे और विल्लाविसेंसियो के बीच उड़ान पर था. हालांकि खबर लिखे जाने तक इस मामले पर किसी भी अधिकारी ने कोई पुष्टि नहीं थी.

देखिए वीडियो...

Always sad to see destruction of history, an 74 years old HK-2494, an ex-#USNavy Douglas R4D-7 Dakota in service of Sociedad Aerea del Caqueta Ltda crashed in Villavicencio while was en-route La Bendición, #Colombia. All 12 occupants died. HK-2494 was built as 44-76773 in 1945. pic.twitter.com/lXAfz76MDu

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 9, 2019