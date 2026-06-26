चीन में बड़ा हवाई हादसा, गगनचुंबी इमारत में टकराकर क्रैश हुआ विमान; सहम उठे लोग

China Plane Crash News: चीन की राजधानी बीजिंग से एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर एक ऊंची इमारत से विमान टकरा गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे हुआ. विमान चीन के केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (CBD) में स्थित एक 109 मंजिला टावर में घुस गया. टक्कर के कारण दो खिड़कियां टूट गईं. गनीमत रही कि यह विमान काफी बड़ा नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टला.
इस घटना के बाद इमारत को खाली करा लिया गया है. इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में आपातकालीन सेवाएं तैनात की गई हैं. सोशल मीडिया पर तैर रहे कुछ वीडियो में विमान के टकराने और उसके मलबे को जमीन पर गिरते दखा जा सकता है. विमान के टकराने के बाद विमान और इमारत से धुआं निकलता नजर आ रहा है. विमान के पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी भी सामने आई है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह B-12PP मॉडल का विमान था और शिफोसी एयरपोर्ट से उड़ान भरा था. विमान ने करीब 30 मिनट पहले उड़ान भरी और वह इस इमारत से आ टकराया. इससे कुछ सेकेंड पहले ही उसका संपर्क रडार से टूटा था और फिर इस घटना की जानकारी सामने आई.
शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि जिस इमारत में यह विमान जा टकराया है, वह करीब 1700 फीट ऊंची थी. इस टावर को चाइना जुन के नाम से भी जाना जाता है. यह बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत है. घटना के बाद दुर्घटना के बाद दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं. पूरे इलाके को सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है. एजेंसियां जांच के कारणों का पता लगाने में जुटीं हैं. पहले इस बात का पता लगाया जाएगा कि विमान में कोई दिक्कत थी या हादसे के पीछे कोई और वजह थी.
इस घटना ने लोगों को डरा दिया है. विशेष रूप से उन्हें जो एक ऊंची इमारतों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना से संबंधित कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. हादसे की असली वजह विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगा.