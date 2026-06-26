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चीन में बड़ा हवाई हादसा, गगनचुंबी इमारत में टकराकर क्रैश हुआ विमान; सहम उठे लोग

चीन के बीजिंग में एक विमान ऊंची इमारत से विमान टकरा गया. इस हादसे के बाद बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई. अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:30 PM IST
चीन में बड़ा हवाई हादसा, गगनचुंबी इमारत में टकराकर क्रैश हुआ विमान; सहम उठे लोग
Image Credit: स्क्रीनग्रैब Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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