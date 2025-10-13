Advertisement
हे भगवान: आसमान में प्लेन हुआ क्रैश, ट्रक पर गिरा, पल भर में सब जलकर हो गया राख, जानें कितने की मौत?

Plane crashes into trucks near Fort Worth: टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक विमान हादसे ने दिल झकझोर दिया. एक पल में सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया. आसपास का इलाका काला धुआं से भर गया. देखें खौफनाक वीडियो और जानें पूरा मामला.

 

 

Oct 13, 2025
Plane crashes into trucks Video: टेक्सास के फोर्ट वर्थ में रविवार दोपहर को आसमान से मौत बरसी. एक छोटा विमान हिक्स एयरफील्ड के पास क्रैश हो गया और सड़क किनारे खड़े कई सेमी-ट्रकों से टकरा गया. एक पल में सब कुछ जलकर राख हो गया.आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास का इलाका काला धुआं से भर गया.फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हादसा दोपहर 1:30 बजे नॉर्थ सैगिनॉ बुलेवार्ड के 12000 ब्लॉक में हुआ जो बिजनेस 287 के पास है. विमान ट्रकों पर जोर से गिरा और धमाके के साथ आग लग गई. नीचे एम्बेडेड वीडियो देखें, जहां क्रैश का लाइव मोमेंट कैद है. आग की लपटें और धुआं देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये क्लिप हादसे की भयावहता दिखाता है. अगर आप संवेदनशील हैं, तो सावधानी से देखें. 

प्लेन क्रैश का वीडियो:-

काला धुआं हवा में सैकड़ों फीट ऊपर
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर कलेजा कांप जाएगा. एक क्लिप में दिख रहा है कि विमान तेजी से नीचे गिरता है ट्रकों से टकराता है और फिर भयानक आग का गोला बन जाता है. काला धुआं हवा में सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर फॉक्स 4 न्यूज के पोस्ट में ये वीडियो शेयर किया गया है, जहां फायरफाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं.  एक और वीडियो में ट्रक लॉट में आग की चपेट में कई वाहन जलते हुए कैद हैं, जो हादसे की भयावहता बयां करता है. 

चश्मदीदों से जानें धमाके की वो दहशत
एक चश्मदीद ने मीडिया रिपोर्ट से बात करके बताया कि वह पास के कैफे में काम कर रहा था. अचानक जोरदार धमाका सुनाई दिया. एक कस्टमर दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, "911 कॉल करो!" बाहर निकलकर देखा तो विमान पार्क्ड ट्रकों में धंस चुका था. दूसरी गवाह लॉरेन एंडरसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा, "मैंने 100 फीट चौड़ा काला धुआं का बादल देखा. क्रू पहुंचे, धुआं छंटा तो लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं. लेकिन 20-30 मिनट तक इमरजेंसी व्हीकल्स की होड़ लगी रही."यह हादसा छोटे विमानों की उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरफील्ड पर हुआ, जहां सेफ्टी चेक हमेशा टाइट होते हैं. लेकिन कभी-कभी मौसम या टेक्निकल फॉल्ट से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं. लोकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जांच में पायलट की गलती या इंजन फेलियर सामने आ सकती है.

आग पर काबू, लेकिन दो जिंदगियां खो गईं
फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने मिलकर आग को काबू में पा लिया है. फोर्ट वर्थ, हसलेट और सैगिनॉ फायर डिपार्टमेंट्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. लेकिन दुखद ये कि क्रैश में दो लोग मारे गए. सीबीएस टेक्सास की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरजेंसी क्रू को मौके पर दो शव मिले हैं. अभी तक ये साफ नहीं कि विमान में कितने लोग सवार थे, लेकिन पायलट और एक यात्री की मौत की पुष्टि हो चुकी है. ट्रैफिक पर भी भारी असर पड़ा। बिजनेस 287 हाईवे की दोनों लेन बंद कर दी गईं है. अधिकारी क्लीनअप और जांच में जुटे हैं. ड्राइवर्स को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है. हादसे के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है. लोग घरों के बाहर इकट्ठा हो गए, धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

