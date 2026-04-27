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Hindi Newsदुनियाएक और विमान हादसे ने दुनिया को डराया, प्लेन क्रैश में सवार सभी 14 लोगों की मौत; कहां हुई घटना?

एक और विमान हादसे ने दुनिया को डराया, प्लेन क्रैश में सवार सभी 14 लोगों की मौत; कहां हुई घटना?

दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के पास एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई. विमान ने जुबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान थी और केवल 20 किलोमीटर दूर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे ने एक बार फिर से दुनिया को डरा दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:28 PM IST
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एक और विमान हादसे ने दुनिया को डराया, प्लेन क्रैश में सवार सभी 14 लोगों की मौत; कहां हुई घटना?

Plane Crash in South Sudan: दुनिया के एक और हिस्से से आई विमान हादसे की खबर ने लोगों को डरा दिया है. दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के पास एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई. यह एक छोटा विमान था और इसमें कुल 14 लोग सवार थे. हादसे के बाद शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिण सूडान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 7.15 बजे हुआ. विमान ने जुबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और करीब 20 km बाद जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान का नाम सैसना (Cessna) बताया जा रहा है.  विमान में कुल 13 लोग और एक पायलट सवार था. 

क्यों हुआ हादसा

अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना का प्रारंभिक कारण प्रतिकूल मौसम और कम विजिबिलटी बताई जा रही है. घटनास्थल पर पहुंची संयुक्त राष्ट्र की बचाव टीम के एक सदस्य ने कहा कि सभी शव बुरी तरीके से जल चुके हैं और किसी की भी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है. 

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बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें 12 दक्षिण सूडानी और 2 केन्याई नागरिक शामिल हैं.  बता दें कि दक्षिण सूडान में हवाई दुर्घटानाएं अक्सर होती हैं. खराब मौसम, ओवरलोडिंग और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बार-बार हवाई दुर्घटनाएं होती हैं. इससे पहले भी कई बड़ी हवाई दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है.  

यह भी पढ़ें: 'तो शायद ये घटना नहीं होती...,' व्हाइट हाउस में फायरिंग के बाद ट्रंप को आई बॉलरूम की याद, केस करने वाली महिला पर कसा तंज

घटना की जांच जारी 

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना के बाद इसकी जांच की जा रही है. अभी तक आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वजहों की जानकारी मिल पाएगी.  घटना के बाद सुरक्षा मानकों को के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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