औंधे मुंह जमीन पर गिरा विमान, ढाई लाख लीटर फ्यूल ने मचाई भारी तबाही... देखें प्लेन क्रैश का Live Video

US Airplane Accident News: अमेरिका के लुइसविले स्थित मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात एक छोटे विमान के क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया. विमान में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें रोक दी गईं और मौके पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई.

आग के गोलों में बदल गया प्लान

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान एक कमर्शियल कार्गो फ्लाइट थी जो लुइसविल से होनोलुलू जा रही थी. उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आई. पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे से कुछ मीटर पहले ही विमान तेजी से नीचे गिरा और धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन पर टकराते ही जोरदार धमाका

हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को नीचे गिरते हुए और ज़मीन पर गिरते ही भीषण आग में लिपटते देखा जा सकता है. वीडियो में लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आ रही हैं और लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जमीन पर गिरने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक हिल गईं. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर धुएं का घना गुबार छा गया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत दलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

SHOCKER UPS cargo plane crashes near Louisville Muhammad Ali International Airport in US, leaving at least 3 dead and 11 injured The jet was carrying ~38,000 gallons of fuel (CNN).pic.twitter.com/Qv4aGzDdm4 — News Algebra (@NewsAlgebraIND) November 5, 2025

3 लोगों मौत, 11 हुए घायल

लुइसविल फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, विमान में मौजूद सभी लोगों को निकालने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को नज़दीकी यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने दुर्घटना की संयुक्त जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी या इंजन फेल्योर हो सकती है, लेकिन अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं. एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसे विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा.

गवर्नर ने हादसे पर जताया दुख

लुइसविले पुलिस विभाग ने आसपास के इलाके को सील कर दिया है ताकि किसी भी तरह का सबूत नष्ट न हो. वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने की अपील की है. हादसे के चलते कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया है या उन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

‼️Harrowing footage of a cargo plane crash in the US ▪️A McDonnell Douglas MD-11F operated by UPS exploded during takeoff from the airport in Louisville, Kentucky. ▪️After the crash, a powerful explosion and a large plume of black smoke rose short of the runway at Muhammed… pic.twitter.com/XwQMdAj8Vl — Bernadette (@BDooher) November 4, 2025

अमेरिका के केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशियर ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा, यह हमारे राज्य के लिए दुखद दिन है. हम मृतकों के परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

अमेरिका में भयंकर प्लेन हादसा! उड़ान भरते ही नीचे गिरा कार्गो प्लेन, ढाई लाख गैलन फ्यूल के धमाके में 3 की मौत, जल उठा इलाका

पिछले एक साल में तीसरा बड़ा हादसा

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह हादसा पिछले एक साल में लुइसविल एयरपोर्ट पर हुआ तीसरा बड़ा तकनीकी विमान दुर्घटना मामला है, जिससे विमान सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.