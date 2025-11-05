Advertisement
औंधे मुंह जमीन पर गिरा विमान, ढाई लाख लीटर फ्यूल ने मचाई भारी तबाही... देखें प्लेन क्रैश का Live Video

Airplane Accident News in Hindi: यूएस के लुइसविले में मंगलवार रात बड़ा प्लेन हादसा हुआ. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सिहर उठे हैं.

Nov 05, 2025, 04:45 PM IST
US Airplane Accident News: अमेरिका के लुइसविले स्थित मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात एक छोटे विमान के क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया. विमान में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें रोक दी गईं और मौके पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई.

आग के गोलों में बदल गया प्लान

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान एक कमर्शियल कार्गो फ्लाइट थी जो लुइसविल से होनोलुलू जा रही थी. उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आई. पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे से कुछ मीटर पहले ही विमान तेजी से नीचे गिरा और धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया.

जमीन पर टकराते ही जोरदार धमाका

हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को नीचे गिरते हुए और ज़मीन पर गिरते ही भीषण आग में लिपटते देखा जा सकता है. वीडियो में लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आ रही हैं और लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जमीन पर गिरने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक हिल गईं. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर धुएं का घना गुबार छा गया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत दलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

3 लोगों मौत, 11 हुए घायल

लुइसविल फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, विमान में मौजूद सभी लोगों को निकालने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को नज़दीकी यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने दुर्घटना की संयुक्त जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी या इंजन फेल्योर हो सकती है, लेकिन अधिकारी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं. एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसे विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा.

गवर्नर ने हादसे पर जताया दुख

लुइसविले पुलिस विभाग ने आसपास के इलाके को सील कर दिया है ताकि किसी भी तरह का सबूत नष्ट न हो. वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने की अपील की है. हादसे के चलते कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया है या उन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

अमेरिका के केंटकी राज्य के गवर्नर एंडी बेशियर ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा, यह हमारे राज्य के लिए दुखद दिन है. हम मृतकों के परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

अमेरिका में भयंकर प्लेन हादसा! उड़ान भरते ही नीचे गिरा कार्गो प्लेन, ढाई लाख गैलन फ्यूल के धमाके में 3 की मौत, जल उठा इलाका

पिछले एक साल में तीसरा बड़ा हादसा

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह हादसा पिछले एक साल में लुइसविल एयरपोर्ट पर हुआ तीसरा बड़ा तकनीकी विमान दुर्घटना मामला है, जिससे विमान सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Airoplane Accident News

