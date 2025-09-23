उड़ान के लिए तैयार खड़े थे प्लेन, तभी एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने लगे कई 'रहस्यमय' ड्रोन; डर की वजह से मच गई अफरा-तफरी
उड़ान के लिए तैयार खड़े थे प्लेन, तभी एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने लगे कई 'रहस्यमय' ड्रोन; डर की वजह से मच गई अफरा-तफरी

Mysterious Drones Causing Panic in Airport: जरा सोचिए, आपका प्लेन उड़ान भरने को तैयार हो और तभी एयरपोर्ट के ऊपर कई रहस्यमय ड्रोन मंडराने लग जाएं. कुछ ऐसा ही हाल पश्चिमी यूरोप के दो देशों में हुआ, जब अज्ञात ड्रोन की वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:23 PM IST
Mysterious Drones Over Airport Causing Panic News: सोमवार रात डेनमार्क के कोपेनहेगन हवाई अड्डे और नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब आसमान में रहस्यमयी ड्रोनों की मौजूदगी दिखाई दी. इसके चलते आनन-फानन में दोनों हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करने पर मजबूर होना पड़ा. इस घटना ने न केवल पैसेंजर्स को डरा दिया बल्कि दर्जनों उड़ानों की उड़ान पर भी असर पड़ा. डर की वजह से कई सारी फ्लाइट्स को दूसरे शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा. इस घटना ने यात्रियों की सेफ्टी-सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

सोमवार रात एयरपोर्ट के ऊपर दिखे अज्ञात ड्रोन

कोपेनहेगन हवाई अड्डे की प्रवक्ता लिसे एगर्ले कुर्स्टीन ने बताया, 'हवाई अड्डे पर सोमवार रात करीब 8:30 बजे 2-3 अज्ञात ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद रनवे को पूरी तरह बंद करना पड़ा. इस दौरान कोई भी विमान न तो उड़ान भर सका और न ही उतर सका. कई उड़ानों को दूसरी जगह मोड़ा गया. मामले का पता चलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि ड्रोन कहां से आए और उनका मकसद क्या था.'

4 घंटे तक हवाई अड्डे पर मची रही अफरा-तफरी

फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, इस दौरान 50 से ज्यादा उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. कुछ विमान डेनमार्क के अन्य हवाई अड्डों पर उतरे, तो कुछ स्वीडन के गॉथेनबर्ग और माल्मो जैसे शहरों में भेजे गए. करीब 4 घंटे तक मची अफरा-तफरी के बाद रात करीब 12:20 बजे हवाई अड्डा फिर से खुल सका, लेकिन उड़ानों में देरी और रद्द होने का सिलसिला मंगलवार तक जारी रहा. मंगलवार सुबह भी ओस्लो हवाई अड्डे को एक ड्रोन की मौजूदगी की वजह से बंद करना पड़ा. यहां आने वाली उड़ानों को पास के हवाई अड्डों पर भेजा गया.

कोपेनहेगन पुलिस के  ड्यूटी ऑफिसर एनेट ओस्टेनफेल्ड ने बताया कि ये ड्रोन तीन या चार बड़े ड्रोन थे, जो सामान्य उपभोक्ता ड्रोनों से कहीं ज्यादा बड़े लग रहे थे. ये ड्रोन अभी भी आसमान में इधर-उधर उड़ रहे हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं. उन्होंने बताया कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं और इसके पीछे कौन है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. 

ओस्लो में 2 विदेशी नागरिक हिरासत में लिए गए

उधर नॉर्वे के शहर ओस्लो में पुलिस ने अलग घटना में अकेरशुस किले के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. हालांकि अधिकारियों ने साफ किया कि ओस्लो और कोपेनहेगन की घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं दिखता. जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, डेनमार्क और नॉर्वे में ड्रोन दिखने की ये घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब हाल ही में पोलैंड और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोनों के उल्लंघन की खबरें थी. 

कौन भेज रहा है दूसरे देशों में ड्रोन?

इस घटना के बाद नाटो देशों अफरा-तफरी दिख रही है. वे पूर्वी यूरोप में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटे ही थे कि अब नॉर्वे-डेनमार्क में भी ऐसे ही ड्रोन दिख गए हैं. क्या ये ड्रोन किसी शरारत का हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? इसका अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन यह तय है कि ड्रोन तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या स्कैंडिनेविया जैसे शांत क्षेत्र भी अब अनजान खतरों की चपेट में आ रहे हैं?

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Denmark-Norway News in Hindi

