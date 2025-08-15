प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का मिशन फेल! बेनतीजा रही 11 दिन की बातचीत, Geneva से खाली हाथ लौटे देश
Hindi Newsदुनिया

प्लास्टिक प्रदूषण रोकने का मिशन फेल! बेनतीजा रही 11 दिन की बातचीत, Geneva से खाली हाथ लौटे देश

Geneva Plastic Treaty: प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए समझौते पर काम कर रहे लोग शुक्रवार को Geneva में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:58 PM IST


Plastic Pollution: प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक समझौते पर काम कर रहे लोग पिछले 11 दिनों से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मिल रहे थे. हालांकि उनकी बातचीत में बड़ी रुकावट आ गई. वह इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि क्या इस समझौते में प्लास्टिक उत्पादन को कम करने और प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल्स पर सख्त कानूनी नियम होने चाहिए या नहीं. बता दें कि बातचीत का यह आखिरी दौर होना था जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनी समझौता बन सके. लेकिन सभी प्रतिनिधि बिना किसी समझौते के वापस जा रहे हैं.

कई देश इससे हुए निराश?
जिनेवा में बिना किसी समझौते के वापस लौटन से कई देशों को बहुत निराशा हुई जिसमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुवालु और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह इस नतीजे से बहुत ही निराश हैं. पर्यावरण आयुक्त, जेसिका रोसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम Geneva में वैश्विक प्लास्टिक समझौते के लिए आए थे क्योंकि हम जानते हैं कि अब और देर करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता. आगे उन्होंने कहा, यह मसौदा भले ही हमारी सभी उम्मीदों को पूरा नहीं करता फिर भी यह अच्छी शुरुआत है.

यह भी पढ़ें: टैरिफ की टेंशन के बीच ट्रंप ने 100 देशों को दी अब दूसरे मसले पर चेतावनी, कहा- खत्‍म करो समझौता...

बातचीत में क्या-क्या कहा गया?
वार्ता समिति के अध्यक्ष लुइस वायस वाल्डिविएसो ने बातचीत में देशों के विचारों के आधार पर जिनेवा में समझौते के दो नए मसौदे तैयार किए. शुक्रवार को इसमें कोई भी सीमा नहीं रखी गई थी, लेकिन यह माना गया कि अभी जिस तरह से प्लास्टिक बन रहा है और इस्तेमाल हो रहा है वह सही नहीं है और इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को काम करना होगा.

क्या निकला इसका नतीजा?
स्वास्थ्य कार्यक्रम निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून केंद्र के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख डेविड अजोले ने एक बयान में कहा, Geneva में हुई बातचीत पूरी तरह से नाकाम रही. उन्होंने कहा, बातचीक के आखिरी दिनों में ये साफ हो गया कि, कुछ देश यहां समझौता करने नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए आए थे. आगे उन्होंने कहा, जो लोग मौजूदा हालात को बनाए रखना चाहते हैं और जो लोग ऐसा समझौता चाहते हैं जिसे समय के साथ बेहतर बनाया जा सके, उनके बीच कोई सहमति नहीं हो सकती. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

